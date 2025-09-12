CaixaBank alcanza las 230.000 nóminas domiciliadas en la Región de Murcia La entidad refuerza su posición al frente de uno de los productos más atractivos para la banca por la gran vinculación con los clientes, con una cuota de mercado cercana al 43% en la Región de Murcia

CaixaBank ha alcanzado la cifra de 230.000 nóminas domiciliadas en la Región de Murcia en julio de 2025, un 3,6% más que un año antes. De esta manera, la entidad consolida su posición de liderazgo en la Región de Murcia, con una cuota de mercado cercana al 43% en uno de los productos más atractivos para la banca, puesto que supone una gran vinculación de los clientes.

Los buenos resultados en captación de la entidad se apoyan, principalmente, en una potente gama de productos y servicios financieros, que, junto a la extensa red de oficinas y cajeros, conforman una oferta única en el sector. CaixaBank cuenta con una red de más de 3.500 oficinas retail en España y más de 11.000 cajeros, además de un amplio equipo de gestores especializados. A todo ello se une la presencia, a través de las oficinas móviles, en poblaciones sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Entre la oferta de servicios a los que se puede acceder con la domiciliación de la nómina, cabe destacar el programa Día a Día, que agrupa en un mismo paquete 'todo incluido' los servicios más habituales (cuenta, tarjeta, transferencias, recibos, cajeros, banca online...).

Las condiciones para acceder a Día a Día son de las más sencillas de cumplir entre los programas de vinculación que existen en el sector e incluyen, adicionalmente a la domiciliación de ingresos recurrentes, tener domiciliados tres recibos o realizar tres compras con tarjeta al trimestre.

Existe también la posibilidad de disponer gratuitamente de Día a Día, incluso sin domiciliación de ingresos, si el cliente cuenta con un importe de 20.000 euros en saldo total (sumando diversos productos: cuentas corrientes, depósitos a plazo u otros productos de ahorro inversión o previsión comercializados por CaixaBank).