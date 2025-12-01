Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320 La compañía pide disculpas por las dificultades y retrasos causados a pasajeros y aerolíneas

Lunes, 1 de diciembre 2025

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.

Tras detectar este problema, Airbus pidió a los operadores que adoptaran medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Este lunes, el fabricante aeronáutico ha informado de que, de un total de alrededor de 6.000 aviones potencialmente afectados por este problema, la gran mayoría ya ha recibido las modificaciones necesarias.

«Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio», ha añadido la compañía.

Airbus ha pedido disculpas por las dificultades y los retrasos causados a los pasajeros y a las aerolíneas por este incidente.

«La empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración», ha subrayado.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland avisaron el pasado sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus.

Temas

Aviones

Airbus