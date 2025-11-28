La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual

Los hipotecados a tipo variable vuelven a sacar la calculadora para reajustar la partida del presupuesto familiar que destinan al pago de ese préstamo. El ... parón en las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha provocado un nuevo repunte del euríbor en noviembre, que despide el mes en una media del 2,217%.

Se trata de la cuarta subida consecutiva del indicador y, aunque no se esperan grandes cambios de aquí a final de año, el fantasma del encarecimiento de las cuotas que ya sufren las que se revisan de forma semestral, empieza a asomar para las revisiones anuales. «Los hipotecados con actualización anual seguirán notando una leve bajada en sus cuotas mensuales, pero ese abaratamiento tiene fecha de caducidad«, indica Miquel Riera, experto hipotecario del comparador financiero Helpmycash.com.

Los expertos coinciden en que aún es demasiado pronto para que eso ocurra. Pero la realidad es que el ahorro de los hipotecados a tipo variable se ha reducido de forma notable desde julio, cuando el euríbor se situaba en el 2,079%, hasta el 2,217% actual.

En todo caso, las cuotas anuales todavía experimentarán un ligero descenso, pues el indicador está aún hasta 0,288 puntos por encima del valor medio anotado a cierre de noviembre de 2024 (2,506%). Por ejemplo, para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor, la cuota mensual pasará de 673,23 euros a 649,91 euros. Es decir, un ahorro de 23,32 euros mensuales que, no obstante, supone un margen más estrecho respecto a meses anteriores.

«La nueva subida del euríbor permite todavía que muchos hogares noten una ligera reducción de las cuotas, aunque mucho menor que hace unos meses; Es posible que pronto empiecen a subir y esto mantiene la presión sobre los presupuestos familiares en un momento de gran consumo, como el final de año», explica Laura Martínez, portavoz del comparador hipotecario iAhorro.

Las revisiones semestrales ya están, de hecho, sufriendo ese encarecimiento. Para el mismo caso de una hipoteca de 150.000 euros, también a 30 años y con un diferencial del 0,99%, el propietario abonará a partir de ahora una cuota de hasta 12,76 euros más cara. De pagar en noviembre del pasado año 673,23 euros al mes, en mayo pasó a abonar 638,16 euros (con una rebaja de 35,07 euros cada mes). Pero ahora esa cantidad aumentará hasta los 650,93 euros mensuales.

Futuros hipotecados

En todo caso, los analistas llaman a la calma, y esperan que el euríbor muestre cierta estabilidad en el último mes del año. «Se puede anticipar que, salvo eventos inesperados, el euríbor podría cerrar el año alrededor del 2,20% y ek 2,25%. Esto representa para muchos hipotecados una situación de cierta estabilidad y alivio, ya que no se espera una escalada significativa en sus cuotas», señala Sergio Carbajal, responsable de hipotecas en Rastreator.

Otra cosa distinta será para los nuevos préstamos. Con muchas entidades bajándose del carro de la guerra hipotecaria al considerar que ya no les sale rentable -y la previsión de unos tipos estables en el BCE- es posible que las nuevas hipotecas que se firmen en 2026 sean algo más caras que las actuales. Por eso conviene comparar y visitar varias sucursales antes de tomar una decisión en firme.

«Es cierto que algunos bancos, tras haber alcanzado sus objetivos anuales, han subido sus ofertas en las últimas semanas, pero otros siguen en plena guerra hipotecaria, ofreciendo productos muy competitivos a los usuarios para atraer nuevos clientes», apunta Laura Martínez desde iAhorro.

Los analistas del sector coinciden, eso sí, en que las ofertas más interesantes se centran en perfiles solventes «con ahorros, estabilidad laboral y bajo ratio de endeudamiento».

La economista y cofundadora de HelpMyCash, Olivia Feldman, añade que, en el escenario actual, puede ser un buen momento para que los ya hipotecados a tipo variable empiecen a plantearse cambiar a un tipo fijo, antes de que los bancos suban los intereses, «sobre todo si la idea es permanecer en la vivienda a largo plazo».