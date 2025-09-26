El crecimiento de la economía se disparó un 0,8% en primavera por el tirón del consumo de las familias

La economía española sigue manteniendo su pulso pese a la guerra comercial y la incertidumbre internacional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado una ... positiva sorpresa este viernes al publicar el dato confirmado del PIB del segundo trimestre y revelar que la economía creció en este periodo un 0,8%, una décima más de lo adelantado hace unas semanas y dos décimas más que en el primer trimestre. Los datos de la Contabilidad Nacional indican que la economía española sigue siendo la más dinámica de la eurozona, con un crecimiento interanual del PIB que se dispara al 3,1%, tres décimas más de lo calculado inicialmente.

Bajo este escenario tan positivo, el Gobierno destaca la «fortaleza» de la economía y sostiene tu previsión de crecimiento para el cierre del año en el 2,7%, por encima de lo estimado por el resto de organismos económicos. Hace solo unos días que el Ejecutivo actualizó al alza su cuadro macroeconómico y subió del 2,6% al 2,7% su estimación para 2025. Esta previsión será la base sobre la que elaborar los Presupuestos Generales de 2026 que esperan presentar -aunque su aprobación sea complicada por las negociaciones con el resto de grupos- antes de que termine el año.

El crecimiento de la economía en el segundo trimestre, coincidente con la primavera, lo protagonizó la demanda interna, es decir, el tirón del consumo de las familias y de la inversión. En un comunicado valorando este dato del INE, el Ministerio de Economía destaca el buen comportamiento de la economía «en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional».

El consumo de las familias subió un 0,8% en el segundo trimestre frente al primero debido al buen ritmo del mercado laboral. La inversión también continúa creciendo, con un avance del 1,8%, según los datos del INE. Parte de este crecimiento responde a los buenos datos de empleo -por primera vez España supera los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social-, pero también a las compras adelantadas que se produjeron por el miedo a la imposición de aranceles.

La demanda externa fue mucho peor. Las exportaciones aumentaron un 1,3%, un punto menos que en el primer trimestre. El impacto de los aranceles pactados al 15% para todas las exportaciones europeas será «acotado» para la economía española, según el Banco de España, ya que nuestro país envía a EE UU solo el 4,8% del total de sus ventas al exterior, una cuota muy inferior a la de otros países europeos. Sin embargo, hay sectores que notarán el impacto más que otros, como el agroalimentario (sobre todo por las ventas de aceite de oliva y vino), maquinaria y material eléctrico, manufacturas metálicas o los productos químicos. Según cálculos realizados por la Cámara de Comercio, las ventas de España a EE UU se ralentizarán entre el 7% y el 13% hasta restar 2.300 millones a las cuentas de las empresas.

Todos los sectores de actividad han marcado datos positivos en el segundo trimestre, menos el de la agricultura, que cayó un 6,4% y además es el que más teme el impacto de los aranceles en sus ventas. Por su parte, la industria avanzó un 0,9% intertrimestral y los servicios, un 1%.

El empleo crece a su mayor tasa en un año

El empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció un 3,5% respecto al año pasado, seis décimas más que en el trimestre precedente y su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2024.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo descendió un 0,4% interanual en el segundo trimestre tras cuatro trimestres de alza. Y la remuneración de los asalariados aumentó un 1,6% en el segundo trimestre en relación al trimestre anterior, dos décimas más. Y frente a los datos de hace un año, la remuneración se disparó un 7,1%, una décima más que en el primer trimestre.