La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou en una foto de archivo. MIREYA LÓPEZ

El consejero de Hacienda reivindica en Bruselas el modelo financiero vasco

D'Anjou cierra dos días de reuniones de trabajo con la Comisión Europea en las que ha defendido que el modelo vasco es «un instrumento eficaz para fortalecer nuestro autogobierno«

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:18

El modelo vasco podría servir como guía para definir las políticas fiscales internacionales. El consejero vasco de Hacienda y Finanzas ha concluido este jueves dos ... días de trabajo en Bruselas en los que ha reivindicado el modelo financiero de Euskadi. «En un mundo cada vez más interdependiente y globalizado consideramos fundamental que las regiones con competencias fiscales tengamos voz propia», ha asegurado Noël d'Anjou, tras reunirse con el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, Gerassimos Thomas, y con el equipo de la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  3. 3 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  4. 4 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  5. 5

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7

    El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  10. 10

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El consejero de Hacienda reivindica en Bruselas el modelo financiero vasco

El consejero de Hacienda reivindica en Bruselas el modelo financiero vasco