Tendidos eléctricos. EFE

La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón

Competencia vuelve a ampliar quince días más esta batería de medidas temporales para reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:56

Comenta

Red Eléctrica (REE) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de octubre modificar varios procedicimientos de operación del ... sistema eléctrico para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión después del gran apagón sufrido el 28 de abril. Y la CNMC ha decidido prorrogar por segunda vez estas medidas temporales dada que las oscilaciones de tensión siguen siendo importantes y lo ve necesario para evitar nuevas crisis.

