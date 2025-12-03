Los cargos del sistema eléctrico se elevarán algo más de un 10% en 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica propone una subida media de los cargos de la factura de la luz del 10% en 2026 respecto a ... 2025. El departamento que dirige Sara Aagesen ha lanzado a consulta pública el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los cargos de la parte fija del recibo que pagan los consumidores -junto a los peajes de acceso a redes de transporte que fija Competencia- y con los que se costea la retribución de las renovables históricas, el coste de la deuda eléctrica o el bono social, entre otros conceptos.

Según consta en dicha propuesta, el importe total de los costes del sistema eléctrico asciende a 8.510,447 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos se sitúan en unos 4.453,023 millones de euros, lo que dejaría un importe de cargos netos a financiar por los consumidores el próximo año de 4.057,424 millones.

Esto supone un incremento del 15% respecto a los 3.526 millones de euros de 2025 -fijados en 2024-, lo que, ajustado al aumento de demanda esperado, reduciría este porcentaje a algo más del 10% para 2026.

Un recibo de la luz más caro

Este no será el único encarecimiento que afrontará el bolsillo de los usuarios en menos de un mes. A este aumento habría que añadir la subida cercana al 4% que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para los peajes.

En concreto, la retribución asignada para financiar las redes eléctricas ascenderá en 2026 a 6.608 millones de euros, frente a los 6.349 millones considerados para 2025, lo que supone un alza del 4,1%. El mayor peso del incremento recae sobre la red de transporte, cuya retribución asignada sube un 12,1%, al pasar de 1.056,9 millones a 1.184,8 millones de euros.