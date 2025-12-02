Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

Las presiones de Alemania e Italia para retrasar la retirada de los motores de combustión más allá de 2035 parece haber dado sus frutos. El ... comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado este martes al diario alemán 'Handelsblatt' que Bruselas «está abierta a todas las tecnologías», lo que abre la puerta a que el Ejecutivo comunitario revise la prohibición de los motores de combustión, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos, tal y como piden estos dos Estados miembros.

El canciller alemán Friedrich Merz exigió el viernes, en una nueva carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Bruselas tuviera en cuenta los motores de combustión «altamente eficientes» y que revisara los límites de emisiones marcados para 2035. El comisario europeo de Transportes ha destacado que la carta del dirigente alemán «tuvo excelente acogida» y que Bruselas tendrá en cuenta «todos los avances tecnológicos» en el nuevo reglamento «incluido el papel de los combustibles de cero y bajas emisiones, así como de los biocombustibles avanzados». La Comisión quiere manener sus objetivos climáticos, pero «debemos asegurarnos de no comprometer nuestra competitividad y, al mismo tiempo, ayudar a la industria europea a mantener su liderazgo tecnológico», ha añadido Tzitzikostas.

Otros dos funcionarios de la Comisión confirmaron al diario alemán su intención de permitir los motores de combustión tradicionales, siempre que se alimenten con biocombustibles o electrocombustibles. Con todo, queda por ver cómo se plasmarán esas intenciones en la nueva propuesta que presentará Bruselas este mes sobre los objetivos de emisiones de CO2 a partir de 2035.

Presión de los fabricantes

Ya en septiembre, representantes de los fabricantes europeos de automóviles transmitieron a la Comisión la necesidad de flexibilizar dicha prohibición, para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos. La principal demanda de las firmas de automóviles busca facilitar la descarbonización del sector y a la vez poder competir con los vehículos eléctricos chinos, más baratos que los europeos.

El líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, aseguró que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (también perteneciente al PPE) «revisará la legislación de emisiones» y que el motor de combustión «seguirá estando permitido en Europa». El director general de Mercedes-Benz y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Ola Källenius, también advirtió de que el mercado europeo puede «colapsar» si se mantiene la prohibición de los coches de combustión a partir de 2035. Las palabras de Tzitzikostas son, con todo, la primera señal de que el Ejecutivo comunitario estaría abierto a revisar esta normativa.