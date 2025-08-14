La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell

Argumenta que las exigencias del Gobierno producen indefensión y perjuicio irreparable y afirma que acudir a la Justicia no interfiere en la opa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:23

BBVA ha puesto toda la carne en el asador para seguir adelante con la opa al Sabadell. Así, no solo mantiene la determinación a pesar ... de que el banco catalán haya vendido su filial inglesa, el TSB, y anunciado un reparto de dividendos de 2.500 millones, sino que ha llevado al Gobierno de España a los tribunales. Según han confirmado fuentes del entorno del banco vasco, la entidad presidida por Carlos Torres ha recurrido al Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  2. 2 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  3. 3 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  4. 4

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  5. 5 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  6. 6 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  7. 7

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  8. 8 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  9. 9

    Dejar el Real Murcia, la obsesión de Toral
  10. 10 Cuatro años con los mismos escombros junto a Joven Futura, en Murcia: «Cada vez crecen más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell

BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell