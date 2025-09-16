La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro

El Banco de España mejora la previsión de crecimiento al 2,6% por el tirón del consumo

El nuevo director de Economía afirma que los elevados precios de la vivienda están incrementando la riqueza real de muchas familias por el volumen de propietarios en España

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:02

El Banco de España está sufriendo la inestabilidad e incertidumbre económica incluso en sus previsiones. Si hace solo tres meses el organismo rebajaba por primera ... vez en dos años sus estimaciones de crecimiento económico de España -tres décimas menos, al 2,4%-, este martes ha tenido que recular. En el primer documento de previsiones firmado por el nuevo director de Economía del organismo, Galo Nuño, se vuelve a dar un espaldarazo a la confianza en el crecimiento del país y aumenta dos décimas, al 2,6%, la estimación de avance del Producto Interior Bruto (PIB) para este año.

