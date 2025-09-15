La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»

La entidad catalana defiende que mantendrá su recorrido al alza en Bolsa y considera que el banco vasco puede mejorar su oferta más allá del 23 de septiembre

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

La guerra de cifras que en los últimos días han protagonizado BBVA y Banco Sabadell para sostener sus respectivos argumentos ante la opa que entra ... en su recta final se traslada ahora a los plazos y las fechas clave. Aunque sigue insistiendo en que no mejorará su oferta, el banco vasco tendría hasta le 23 de septiembre para hacerlo, diez días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación según la normativa americana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  5. 5

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  6. 6

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  7. 7

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  10. 10 Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»

Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»