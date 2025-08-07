La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Torres, presidente de BBVA- Reuters

BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

La entidad reitera ante la CNMV su intención de promover la fusión cuando acabe el veto del Gobierno, pero deja la puerta abierta a retirar la oferta tras el megadividendo aprobado por la catalana

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:02

BBVA actualiza la lista de riesgos en la opa a Banco Sabadell, en un movimiento que suele ser habitual en este tipo de operaciones cuando ... cambian las condiciones del mercado o surgen contingencias imprevistas a lo inicialmente estimado. En una actualización del suplemento al documento de registro universal remitido a la CNMV -donde todos los emisores deben detallar los posibles riesgos de su negocio- la entidad vasca reconoce que está «revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar» a consecuencia del veto del Gobierno a la fusión (tres años, prorrrogable a dos) «y aquellas que se podrían materializar una vez que la condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la fusión».

