BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

BBVA actualiza la lista de riesgos en la opa a Banco Sabadell, en un movimiento que suele ser habitual en este tipo de operaciones cuando ... cambian las condiciones del mercado o surgen contingencias imprevistas a lo inicialmente estimado. En una actualización del suplemento al documento de registro universal remitido a la CNMV -donde todos los emisores deben detallar los posibles riesgos de su negocio- la entidad vasca reconoce que está «revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar» a consecuencia del veto del Gobierno a la fusión (tres años, prorrrogable a dos) «y aquellas que se podrían materializar una vez que la condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la fusión».

Esta es una de las grandes dudas que han rodeado la operación en los últimos meses, ante la evidencia de que los 850 millones de euros de sinergias esperadas en un primer momento por BBVA serían difícilmente factibles sin una integración total.

Hasta ahora, el presidente de la entidad, Carlos Torres, ha defendido que esos ahorros llegarán, aunque tarden más tiempo de lo previsto. Pero en el documento -que no incluye ninguna de las cifras que ahora maneja el banco- deja entrever que el banco estaría trabajando para replantear los cálculos iniciales. «BBVA considera que la toma de control de Banco Sabadell y su integración ecrea valor para los accionistas de ambas entidades, a pesar de que la Condición del Consejo de Ministros retrasaría la implementación de las sinergias derivadas de la fusión», matiza el banco con sede en Bilbao.

De hecho, la entidad insiste en su intención de promover la fusión cuando el veto del Ejecutivo deje de estar en vigor. «Se estima que dicha fusión se completaría en un plazo de seis a ocho meses tras la adopción de la decisión correspondiente por parte de los órganos sociales competentes de las sociedades», señala la entidad

Incluso después de ese proceso, BBVA también reconoce que «la integración operativa de Banco Sabadell (incluida la migración del sistema informático de Banco Sabadell a BBVA) derivada de la fusión podría resultar especialmente difícil y compleja», apuntando a la desviación de tiempo, atención y recursos así como de mayores costes de lo previsto.

«Concretamente, podrían surgir dificultades en relación con la integración del personal, las operaciones y los sistemas, la coordinación de los centros corporativos dispersos geográficamente, la desviación de la atención por parte de la dirección y los empleados de las operaciones y los cambios en la cultura corporativa, la retención de los clientes existentes y la captación de nuevos clientes, el mantenimiento de las relaciones comerciales y las ineficiencias asociadas a la integración de las operaciones. Podría también darse un potencial impacto negativo derivado de la racionalización de las redes de oficinas», advierte la entidad en el documento.

El mismo también ha sido actualizado para incluir la decisión de los accionistas de Banco Sabadell de dar luz verde a la venta de la filial británica TSB y al megadividendo de 2.500 millones de euros derivado de la operación. Tal y como ya explicó el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, hace una semana, BBVA deja claro que tras este movimiento aprobado en junta tiene la opción legal de desistir de la oferta.

Teniendo en cuetna que este tipo de documentos se realizan para poner sobre la mesa todos los posibles riesgos, aunque estos sean difícil de que finalmente se materialicen, la entidad también reconoce que la imposibilidad de liquidar la oferta podría afectar de forma negativa a la «reputación de BBVA y generar reacciones adversas» entre inversores y clientes, así como «afectar negativamente a la relación de BBVA con sus empleados y sus clientes».