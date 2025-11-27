La banca defiende simplificar la normativa para impulsar su contribución a la economía AEB, CECA y Unacc presentan una batería de 24 medidas para mejorar la competitividad del sector español y también del europeo

Las tres patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) han presentado este jueves una batería de medidas con el objetivo de reducir la carga regulatoria que soportan las entidades financieras. El documento con 24 propuestas concretas desde el punto de vista financiero, de sostenibilidad o digital con el objetivo de mejorar la competitividad del sector español y también del europeo.

El informe expone el papel clave de la banca para responder las necesidades financieras, como el acceso de 470.000 familias a una vivienda o que las empresas españolas hayan podido recibir 400.000 millones de euros de financiación, lo que representa una cuarta parte del PIB nacional. La financiación bancaria es ágil y accesible, con los tipos de interés más bajos de la eurozona, en torno a 50 puntos básicos por debajo de la media, tanto para crédito a vivienda como a pymes.

Además, el sector dirige buena parte de su financiación a fomentar la sostenibilidad y la innovación, con préstamos sociales, verdes y ligados a la sostenibilidad, que han alcanzado los 160.000 millones de euros en los últimos tres años. A nivel operativo, el sector facilita miles de gestiones diarias de los ciudadanos, desde más de 5.000 millones de domiciliaciones y transferencias, a las opciones de pagos inmediatos, con casi 30 millones de usuarios en Bizum y 35 operaciones por segundo.

Una función que se extiende también a la colaboración con las Administraciones Públicas, gestionando más de mil millones de operaciones y más de 10.000 millones en tributos. Además, el propio sector destina 43 de cada 100 euros generados en España al pago de tributos.

Al papel esencial del sector en los proyectos de familias y empresas se suma su firme compromiso social. Por un lado, con la defensa de la inclusión financiera, manteniendo la segunda red de oficinas más densa de la eurozona junto con un modelo de banca omnicanal en el que los usuarios de banca digital alcanzan ya las tres cuartas partes del total. Por otro lado, con el fomento de la educación financiera, poniendo en marcha distintas iniciativas que han facilitado que 3,5 millones de personas hayan recibido formación financiera y digital. En este ámbito, AEB, CECA y Unacc han anunciado la puesta en marcha, a partir de mañana, de una campaña de concienciación en materia de ciberseguridad, «En lo digital, preocúpate igual», junto con ASNEF.

Evitar «multiplicidades»

En un acto celebrado en Madrid, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, reiteró la necesidad de la simplificación regulatoria, ya que «no es un debate técnico, sino social porque tiene efecto sobre familias, pymes, autónomos, agricultores, industria y comercio». «Es una necesidad compartida por todos los sectores productivos», ha recalcado.

Kindelán ha asegurado que esta simplificación será una «auténtica palanca de crecimiento y de competitividad para las familias, para las empresas y para los gobiernos», ya que supondrá «evitar multiplicidades, eliminar cargas innecesarias y permitir que el sector financiero cumpla mejor con su función de financiar la economía real» .

La presidenta de la patronal ha explicado que estas propuestas buscan «racionalizar, evitar solapamientos, revisar elementos que no existen en estándares internacionales, reducir cargas de deporte, asegurar la proporcionalidad y mejorar la calidad de vida».

