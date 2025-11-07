La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los accionistas de Tesla aprueban un pago de casi un billón de dólares a Elon Musk

La mayor bonificación de la historia busca que el magnate transforme la empresa de vehículos en un gigante de la robótica y la inteligencia artificial

T. Nieva

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Los accionistas de Tesla aprobaron con un 75% de los votos favorables un paquete salarial de hasta 878.000 millones de dólares (760.000 millones ... de euros), considerada la mayor bonificación de la historia, durante la próxima década a Elon Musk, fundador y CEO de la compañía, respaldando su visión de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los accionistas de Tesla aprueban un pago de casi un billón de dólares a Elon Musk

Los accionistas de Tesla aprueban un pago de casi un billón de dólares a Elon Musk