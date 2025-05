Sonoco: más de medio siglo fabricando envases con un compromiso ambiental

EFQ. MURCIA Domingo, 18 de mayo 2025, 07:32 Comenta Compartir

En un mundo donde las palabras sostenibilidad y reciclaje suenan cada vez más fuerte, hay empresas que llevan décadas aplicando esos principios sin convertirlos en un simple reclamo de marketing. Una de ellas es Sonoco, una multinacional con alma de pionera que ha hecho del compromiso ambiental su verdadera seña de identidad.

Del cartón al compromiso circular

Sonoco no es nueva en esto. Nació hace más de un siglo, en 1899, pero su historia en Europa se ha fortalecido especialmente durante las últimas décadas. ¿Su especialidad? Crear envases industriales y de consumo que no solo protejan productos, sino también al planeta. Desde tubos y mandriles de cartón reciclado hasta innovadores envases como el EnviroCan®, la firma trabaja para que la sostenibilidad sea algo tangible, no solo un eslogan.

Pero su papel no termina cuando el producto sale de fábrica. Sonoco también se encarga de gestionar residuos industriales y crear programas de reciclaje adaptados a cada cliente, cerrando así el círculo y apostando de forma clara por la economía circular.

¿Qué tiene Sonoco que no tienen otras empresas?

Hay algo en la forma de trabajar de Sonoco que marca la diferencia. No se trata solo de producir, sino de repensar todo el ciclo de vida del envase, desde el diseño hasta su segundo uso. Esa forma de mirar el proceso completo, con una visión más amplia, ha sido clave para que se gane la confianza de grandes marcas —como Pringles, que apostó por su tecnología para mejorar el reciclaje de sus conocidos tubos—.

Otra de sus fortalezas es su capacidad de adaptación: mientras otras compañías van a remolque de las normativas medioambientales, Sonoco va por delante, anticipándose a los cambios y proponiendo soluciones que no solo cumplen, sino que mejoran las expectativas.

Sus clientes: grandes marcas, retos mayores

Los clientes de Sonoco no buscan solo un proveedor. Quieren un aliado estratégico que les ayude a reducir su huella de carbono sin comprometer la funcionalidad o el diseño. Por eso, entre quienes más demandan sus servicios están empresas de alimentación, bebidas, cosmética, hogar y distribución industrial, sectores que viven bajo la lupa de consumidores cada vez más exigentes.

Para todos ellos, Sonoco diseña soluciones a medida que combinan estética, eficiencia y compromiso ambiental.

Mucho más que fábricas

Aunque su presencia internacional es amplia, con más de 300 instalaciones repartidas por todo el mundo, lo que verdaderamente sostiene la actividad de Sonoco es su equipo humano. Ingenieros, diseñadores, expertos en sostenibilidad y técnicos de reciclaje trabajan codo con codo para seguir innovando sin perder el norte: reducir el impacto ambiental sin perder eficacia.

A nivel europeo, la compañía ha reforzado su red de centros técnicos e industriales en países como España, Alemania o Turquía, lo que le permite responder con agilidad y eficacia a las necesidades del mercado.

¿Y ahora qué? Los desafíos del presente

Aunque Sonoco ha recorrido un largo camino, no se conforma. Entre sus objetivos a corto plazo está seguir aumentando el contenido reciclado en sus envases, mejorar la reciclabilidad de sus productos y reducir el uso de materiales mixtos, esos que dificultan el reciclaje convencional.

Además, en plena expansión, Sonoco busca consolidar su presencia en nuevos mercados y ampliar su portfolio de productos con propuestas cada vez más responsables. Todo, sin perder su esencia: combinar industria y ecología con inteligencia y coherencia.

Una empresa que va más allá del envase

En el fondo, lo que distingue a Sonoco es su forma de entender su papel. No como una simple empresa de envases, sino como un actor clave en el cambio de mentalidad que necesita el planeta. En un tiempo en el que muchas compañías apenas empiezan a hablar de sostenibilidad, Sonoco lleva más de medio siglo demostrándola con hechos.

Temas

Día mundial del reciclaje