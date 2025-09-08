La Región albergará el nuevo Congreso Mundial de Uva de Mesa en 2026

La consejera Rubira charla con el cónsul general de España en Hong Kong, Manuel Aguirre de Cárcer, y empresarios y organizaciones que participan en la feria. La consejera junto al resto de la delegación regional tras la reunión con el CEO de la Cámara General de Comercio de Hong Kong, Patrick Yeung.

La Región de Murcia será la sede de la undécima edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa (International Table Grapes Symposium) que se celebrará en 2026. Un evento de relevancia internacional que se celebra cada tres años y que contará con la asistencia de productores y expertos de diferentes países del mundo.

Así lo confirmó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, en un acto celebrado en el seno de la feria Asia Fruit Logistica de Hong Kong, junto al presidente de Apoexpa, Joaquín, Gómez, como organizadores del simposio.

57% Exportaciones nacionales de uva de mesa en 2024 proceden de la Región

«Es un enorme orgullo que la Región de Murcia se vaya a convertir en el epicentro mundial de un cultivo tan relevante como es la uva de mesa, de la que somos los principales productores de toda Europa», reconoció, «y donde tendremos la oportunidad de recibir a los principales productores e importadores a nivel internacional para mostrarles nuestro potencial».

El Congreso Mundial de Uva de Mesa permitirá a los profesionales mostrar los avances en conocimiento y desarrollo de nuevas variedades, en materia de innovación y sostenibilidad, analizar la evolución de los mercados y las preferencias de los consumidores.

Cabe destacar que la presencia de la uva de mesa de la Región de Murcia continúa incrementándose en el extranjero y en el pasado año 2024 el 57% de las exportaciones a nivel nacional tenían como origen la Comunidad. En total se exportaron 95.600 toneladas por valor de 246 millones de euros. Además, la estimación de cosecha de uva de mesa de la Región de Murcia se eleva este año a 236.705 toneladas, un 1,5% más que en 2024.

La Comunidad se consolida como la principal productora de uva de mesa de toda Europa, representando del 90% del cultivo de uva de mesa en España, contando con empresas productoras y comercializadoras punteras a nivel mundial.