Once marcas de calzado de la Región de Murcia exhiben sus diseños en la 'Micam' de Milán La murciana es la octava provincia más exportadora del sector en España

Martes, 9 de septiembre 2025

La Región de Murcia se sitúa en el 'top' diez de las provincias españolas más exportadoras de calzado, concretamente en el puesto número ocho. Así, en el primer semestre del 2025 las empresas del sector vendieron al extranjero calzado por valor de 48,2 millones de euros, lo que supone el 3,15 por ciento de las exportaciones nacionales. Asimismo, la Región es la cuarta provincia más productora de calzado de España, solo por detrás de Alicante, La Rioja y Albacete.

Entre los países a los que más se exportan las empresas regionales destacan Francia, con unas ventas que alcanzaron los 13,5 millones de euros; seguido de Italia, con 11,22 millones; Alemania, con 4,52 millones; Reino Unido, con 4,38 millones; y Portugal, con 2,51 millones de euros.

Muestra de la importancia de este sector en la Región de Murcia es la presencia de un total de once marcas de nueve empresas regionales en la edición número 100 de la feria 'Micam', celebrada del 7 al 9 de septiembre en Milán.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que «la participación de estas empresas en la mayor feria de calzado internacional pone de relieve la calidad, el diseño y la capacidad de innovación de nuestro sector del calzado».

Con motivo del centenario de esta importante muestra, la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento (Info), ha impulsado la campaña 'Región de Murcia, where creativity is manufactured', que tiene como objetivo apoyar la internacionalización del sector.

«El crecimiento de las exportaciones y la presencia en mercados internacionales son motores fundamentales para la creación de empleo y la generación de riqueza en la Región de Murcia. Por eso, respaldar la internacionalización es un compromiso firme del Gobierno regional», indicó la titular de Empresa.

Escaparate internacional

Las firmas de la Región de Murcia que han participado en la feria 'Micam' de Milán son Casteller, D'Felino, Jutelia, Kanna, Mypol, Suite 58, Picón, Pinaz, Refresh, Carmela y XTI. Todas reflejan la diversidad y el dinamismo del sector regional, que abarca desde la artesanía en yute hasta propuestas de moda joven y calzado con proyección internacional. Estas marcas han exhibido al mercado internacional sus nuevas colecciones para la temporada primavera-verano 2026. En total, 135 compañías españolas participan en la feria 'Micam', de las que más de un centenar lo han hecho agrupadas en el pabellón 'Shoes from Spain'.

