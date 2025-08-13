La inflación baja tres décimas en julio en la Región de Murcia y se sitúa en el 1,4%, la más baja de España La tasa interanual sube al 2%, el ascenso menos pronunciado de todas las comunidades

Iván Rosique / EP Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:18 | Actualizado 09:50h. Comenta Compartir

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 1,4% en la Región de Murcia en el mes de julio, tres décimas por debajo de la cifra registrada el mes anterior y la cifra más baja de España, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, la tasa interanual del IPC subió al 2%, tres décimas por encima de la del mes anterior, con el gasto energético a la cabeza, aunque se trata del ascenso menos pronunciado de todas las comunidades y por debajo de la media internanual del país, que es del 2,7%.

Donde más subieron los precios en la Región respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,8% más que en julio de 2024 (un incremento del 2,5% respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% más (-0,2 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,8% más (+0,5%), y otros bienes y servicios, un 3,3% más (-0,2 puntos).

Por contra, el coste del vestido y el calzado, con un -3,9% (+0,7% respecto a la tasa del mes precedente); y el del transporte, con un -0,8% (+0,7 puntos), cayeron en la tasa interanual.

A nivel nacional, el IPC mensual bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó un 0,4% su tasa interanual, hasta situarse en el 2,7%. De este modo, España se sigue alejando del umbral del 2%, recomendado por el Banco Central Europeo (BCE), y se acerca peligrosamente a una tasa del 3%, nivel que Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) pronostica que alcanzará ya en septiembre.

El Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, considera que esta evolución de la inflación «es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos». Y añadió que «esta estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo».

La Región de Murcia, a la cola de la subida de precios

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron la Región de Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja (2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado, siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron. En el lado contrario se situaron Cataluña (+0,3%) Castilla-La Mancha (+0,3%) y la Región de Murcia (+0,3%).