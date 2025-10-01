Impulso al cooperativismo en el sector de plantas aromáticas
Asesorar ·Charla informativa de la federación a productores de Moratalla para constituirse en cooperativa
Murcia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14
La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), a través de los servicios jurídicos de la federación, participó la semana pasada en una jornada con productores de plantas aromáticas del Campo de San Juan, en el municipio de Moratalla, con el fin de prestar asesoramiento y apoyo a la hora de constituirse como cooperativa.
Desde la federación remarcan que «continuamos fomentando el asociacionismo agroalimentario y defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos, como hacemos desde nuestra fundación hace 40 años», prestando asistencia de todo tipo a través de los múltiples servicios y departamentos con los que cuenta Fecoam.
En el caso de esta asociación de productores del sector de plantas aromáticas, lo que se busca a la hora de constituirse formalmente como cooperativa es la comercialización de productos en común, la compra conjunta de insumos y otros productos o maquinaría en común, entre otras cosas.
Desde Fecoam se les explicó todo el proceso y requisitos para ello, así como los beneficios que ofrece convertirse en una cooperativa, ayudas a la hora de su constitución, o el trabajo de apoyo que aporta la entidad.
