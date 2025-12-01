El juzgado homologa el plan de reestructuración de Soltec

Después de aprobar hace casi un mes en junta de accionistas el plan de reestructuración para su división de energía, la compañía murciana Soltec Power ... da otro paso hacia la estabilización de sus finanzas gracias a la homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia de este acuerdo interno con todas las filiales y sociedades implicadas. Así se dicta en un auto judicial, con fecha del pasado 27 de noviembre, y al que se hace referencia en una información privilegiada publicada ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa fotovoltaica con sede en Molina de Segura, que sigue con la cotización en bolsa suspendida desde septiembre de 2024, indica igualmente que se encuentra actualmente «negociando los últimos detalles» de la documentación contractual correspondiente tanto a dicho plan, como al que afecta a la división industrial -comunicado en julio-, suscrito por el nuevo inversor, el fondo DVC Partners, así como por lo impulsores iniciales del proyecto, el grupo corporativo Sefrán (José Francisco Moreno Riquelme) y la firma Valueteam (Raúl Morales), además de los distintos acreedores de Soltec. Siempre con el objetivo definitivo de conseguir «implementar en los próximos días el contenido de ambos planes», en línea con los términos previstos en los mismos, de forma que pueda completarse la reestructuración total del grupo.

Hay que tener presente, por ejemplo, que el volumen de deuda como acreedor de Pino Investments, entidad vinculada a la división de energía de Soltec y originada en el año 2023, ascendía a 92,8 millones de euros, según los últimos resultados publicados el pasado junio. Eso sí, tras una amortización parcial realizada en los últimos meses, el importe pendiente bajo la financiación se ha reducido a los 78,7 millones.

255 millones de deuda

En cualquier caso, el volumen global de endeudamiento alcanzado por la compañía se aproximaba a los 385 millones, aunque el plan de reestructuración marcado contempla una reducción de la misma hasta los 255 millones. Por lo menos esa es la meta comprometida con el juzgado tras cerrarse el acuerdo de entrada del nuevo socio estratégico DVC Partners, que aporta 30 millones de euros en préstamo capitalizable (80% de las acciones), además de 15 millones de euros en liquidez y la concesión de avales para reactivar la actividad comercial de la mercantil.

En la información privilegiada comunicada a la CNMV, el consejero delegado de Soltec Power Holdings, Mariano Berges, traslada que «la totalidad de créditos afectados bajo el plan de reestructuración de energía han votado a favor del mismo».