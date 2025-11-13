Consum celebra su 50 aniversario compartiendo más de 80.000 raciones de tarta con clientes y trabajadores La actividad se detuvo de forma simultánea en más de 500 tiendas para compartir este momento

Consum repartió este jueves hoy más de 80.000 raciones de tarta entre sus clientes y trabajadores para celebrar su 50 aniversario en una acción que pausó la actividad de toda la organización. La celebración tuvo lugar por la mañana en las sedes y plataformas logísticas-cubriendo los tres turnos-, y por la tarde, de forma simultánea, en las más de 500 tiendas Consum de su red comercial.

Este gesto forma parte del conjunto de acciones conmemorativas que Consum está desarrollando a lo largo del año para celebrar sus cinco décadas de historia. Desde la apertura de su primera tienda en Alaquàs en 1975, la Cooperativa se ha consolidado como la mayor de España, integrando a socios trabajadores y socios-clientes en un proyecto común donde las personas son el eje central de todas las decisiones.

La tarta, símbolo universal de celebración, sirvió como hilo conductor de este aniversario, representando la voluntad de Consum de compartir este cumpleaños con quienes forman parte de su historia: trabajadores, clientes, proveedores, franquiciados Charter, entidades sociales y medios de comunicación. A lo largo del año, esta «gran tarta» ha ido tomando forma a través de diferentes eventos y acciones que han puesto en valor la dimensión humana y participativa de la Cooperativa.

Con esta iniciativa, Consum refuerza su compromiso con las personas, convirtiendo el 50 aniversario en una fiesta colectiva donde la unión, la cercanía y la participación son los ingredientes principales.

Cinco décadas pensando en las personas

Hace diez años, con motivo del 40 aniversario, Consum ya protagonizó una acción inédita: «el Día de las Personas», una pausa simultánea de 10 minutos en más de 400 puntos de venta y plataformas logísticas, en la que participaron más de 61.000 personas entre trabajadores y clientes. Fue un momento único que reflejó el espíritu de la Cooperativa: poner a las personas por delante de los números.

Ese mismo objetivo sigue vigente hoy. Consum mantiene intacta su esencia fundacional: la cooperación entre consumidores y trabajadores para ofrecer los mejores productos de forma justa, sostenible y responsable. A esta premisa hay que sumar valores como la promoción de la economía local, la creación de empleo estable y de calidad, la solidaridad y el respeto por el medioambiente.

Actualmente, Consum cuenta con más de 5 millones de socios-clientes, más de 22.000 trabajadores y una red comercial de más de 1.000 establecimientos entre tiendas propias y franquicias Charter, presentes en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Temas

Economía en la Región