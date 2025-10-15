Caliche se encarga del transporte industrial para construir una central nuclear en la India La empresa murciana traslada una prensa de extrusión de acero clave para el desarrollo de las instalaciones

La empresa murciana Grupo Caliche se ha encargado del transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India. La operación consistió en trasladar una prensa de extrusión de acero, lo que precisó de la coordinación de medios y equipos especializados para asegurar la carga.

El envío se dividió en tres partidas: 79 contenedores de 20 pies con apertura por la parte superior, cinco piezas sobredimensionadas transportadas en plataformas especiales (Flat Racks) y cuatro cargas de grandes dimensiones que fueron directamente de camión a bodega.

Según informaron fuentes de la compañía, la complejidad del proceso aumentó debido a que el transporte estaba sujeto a un estricto crédito documentario, que no permitía transbordos ni envíos parciales, así como a las condiciones de entrega que rigen el transporte internacional, que exigieron una estrecha coordinación con corresponsales locales para asegurar la entrega ﬁnal. La operación se desarrolló sin incidencias.

«Desarrollar proyectos como este reaﬁrman nuestro compromiso de conectar industrias y países, ofreciendo soluciones de transporte y logística a la altura de los proyectos más ambiciosos», explicó Demetrio Lajarín, director de la Unidad de Transporte. Con más de 55 años de trayectoria, Caliche ofrece soluciones integrales de transporte y logística en los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo y multimodal.