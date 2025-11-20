Agrupal celebra con premios el buen momento de la industria alimentaria Agrucapers, Nueva Cocina Mediterránea, Juver, Marín Giménez, Francisco Ramón Gómez, fundador de Fruveco, y el Puerto de Cartagena son los galardonados en esta segunda edición

S. Triguero Murcia Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:22

La Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia (Agrupal) promueve por segundo año consecutivo la celebración de los Premios de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia para reconocer a aquellas empresas, instituciones y personas que con sus trabajos, proyectos y actividades contribuyen al desarrollo del sector y sus empresas de la industria alimentaria. Se trata de unos galardones que nacieron el pasado año, coincidiendo con el centenario de la entidad, para tratar de dar visibilidad a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que en las diferentes categorías propuestas en este concurso, destacaron por su aportación al sector en la Región de Murcia.

El jurado reunido en la sede de Agrupal designó a las empresas e instituciones que serán distinguidos en la gala de esta noche en Promenade y que ya se conocen. Son los siguientes: Premio Internacionalización para Agrucapers; Premio Innovación para Nueva Cocina Mediterránea; Premio Sostenibilidad y Economía Circular para Juver; Premio Trayectoria Empresarial 'Premio Cajamar', para Marín Jiménez; y Premio Agrupal 'José García Palmer' para Francisco Ramón Gómez, fundador de Fruveco. Además, se entregará una mención especial para la Autoridad Portuaria de Cartagena, que celebra este año su 150 aniversario.

II Premios de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia Fecha y lugar. Hoy jueves, 20 de noviembre. Salón de celebraciones de Promenade

Hora. 20.00 horas

Organización. Organizan Agrupal y Cajamar con el patrocinio de Howden, Redflexión Consultores y Sonoco, el apoyo de la Región de Murcia y la colaboración de LA VERDAD.

«La relación de premiados es un claro ejemplo de la fortaleza de nuestro sector. Ha sido francamente difícil decidir cada una de las categorías debido al elevado nivel de las candidaturas presentadas», comenta José García Gómez, presidente de Agrupal.

El jurado ha estado compuesto en esta ocasión por representantes de Agrupal, Cajamar, Sonoco, Redflexión, Howden, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación, Instituto de Fomento de la Región de Murcia y LA VERDAD. Todos ellos han examinado las propuestas en las categorías de Innovación, Internacionalización, Sostenibilidad, trayectoria empresarial y trayectoria personal.