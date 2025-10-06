La regatista murciana Carmen Ruiz Ibáñez participa en el exclusivo clinic de la clase GC32 en Cádiz Una joven promesa del foiling español impulsa su formación en la alta competición

La joven regatista murciana Carmen Ruiz Ibáñez, de 20 años, ha participado recientemente en el clinic de la clase GC32 organizado por la Foiling Base Cádiz, un encuentro que reunió a un grupo selecto de deportistas de entre 18 y 21 años con experiencia en navegación foiling.

El programa, centrado en la técnica y el rendimiento de los barcos voladores GC32, tiene como objetivo formar a la nueva generación de regatistas especializados en esta exigente modalidad de vela.

Carmen, que ya ha participado en varias ediciones de entrenamientos en la Foiling Base Cádiz, continúa afianzando su preparación técnica y táctica en este entorno de alto nivel, donde se combinan la práctica en el agua con sesiones teóricas sobre maniobras, control de vuelo y trabajo en equipo.

«El GC32 es una embarcación impresionante, y cada vez que entreno con él aprendo algo nuevo sobre coordinación, velocidad y precisión. Este clinic ha sido una oportunidad única para seguir creciendo como deportista y compartir experiencia con otros jóvenes regatistas apasionados por el foiling», comenta Carmen Ruiz Ibáñez.

Con una trayectoria en constante evolución, la regatista murciana se consolida como una de las jóvenes promesas del foiling español, representando el impulso y la determinación de una nueva generación de deportistas que apuestan por la innovación y la sostenibilidad en la vela de alto rendimiento.