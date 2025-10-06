La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La regatista murciana Carmen Ruiz Ibáñez participa en el exclusivo clinic de la clase GC32 en Cádiz

Una joven promesa del foiling español impulsa su formación en la alta competición

LA VERDAD

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:20

Comenta

La joven regatista murciana Carmen Ruiz Ibáñez, de 20 años, ha participado recientemente en el clinic de la clase GC32 organizado por la Foiling Base Cádiz, un encuentro que reunió a un grupo selecto de deportistas de entre 18 y 21 años con experiencia en navegación foiling.

El programa, centrado en la técnica y el rendimiento de los barcos voladores GC32, tiene como objetivo formar a la nueva generación de regatistas especializados en esta exigente modalidad de vela.

Carmen, que ya ha participado en varias ediciones de entrenamientos en la Foiling Base Cádiz, continúa afianzando su preparación técnica y táctica en este entorno de alto nivel, donde se combinan la práctica en el agua con sesiones teóricas sobre maniobras, control de vuelo y trabajo en equipo.

«El GC32 es una embarcación impresionante, y cada vez que entreno con él aprendo algo nuevo sobre coordinación, velocidad y precisión. Este clinic ha sido una oportunidad única para seguir creciendo como deportista y compartir experiencia con otros jóvenes regatistas apasionados por el foiling», comenta Carmen Ruiz Ibáñez.

Con una trayectoria en constante evolución, la regatista murciana se consolida como una de las jóvenes promesas del foiling español, representando el impulso y la determinación de una nueva generación de deportistas que apuestan por la innovación y la sostenibilidad en la vela de alto rendimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  5. 5 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  6. 6

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  7. 7

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas
  8. 8

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  9. 9 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 5 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La regatista murciana Carmen Ruiz Ibáñez participa en el exclusivo clinic de la clase GC32 en Cádiz

La regatista murciana Carmen Ruiz Ibáñez participa en el exclusivo clinic de la clase GC32 en Cádiz