Miles de personas disfrutan de la propuesta sostenible en el stand de Hidrogea durante la inauguración de la Ocean Race La filial de Veolia muestra su labor en la gestión del agua y el cuidado del medio ambiente en la Explanada del Puerto de Cartagena

LA VERDAD Domingo, 24 de agosto 2025, 21:37 Comenta Compartir

El expositor de Hidrogea, la empresa filial de Veolia en la Región de Murcia, se ha convertido este sábado en uno de los principales reclamos del recinto instalado en el puerto de Cartagena para acoger la escala de The Ocean Race Europe. En la primera jornada de este evento miles de personas han conocido de primera mano el trabajo de la compañía, que se encarga del suministro de agua a más de un millón de personas en la Región y que está ubicada en el recinto Ocean Live Park (Explanada del Puerto).

En esta primera jornada los barcos han llegado a Cartagena y se ha inaugurado el evento de forma oficial. En este acto ha participado el Consejero Delegado de Hidrogea, Juanjo Alonso; la directora de Clientes, Ángela Álvarez; la directora de Comunicación, Sostenibilidad y Acción Social, Eva Franco, y el gerente de Hidrogea Cartagena, Andrés Martínez Gumbau, que han dado la bienvenida al stand de la compañía a diversas autoridades como la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara o el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández. Todos ellos se han detenido en espacio de Hidrogea para conocer su novedosa propuesta sobre sostenibilidad del agua y los océanos en esta nueva edición de la regata más famosa del mundo.

Los visitantes, además, han disfrutado del expositor en el que Hidrogea muestra, hasta el martes, toda la magia que el agua puede ofrecer, recibiendo a los visitantes con un gran grifo, un caballito de mar que ayuda al cuidado de los mares ya que, en él, los visitantes pueden depositar sus botellas de plástico y una bola del mundo en la que se representa gráficamente cómo el agua dulce sólo representa el 2,5 % de las reservas del planeta. El interior del stand se divide en dos zonas, una en la que predomina el color azul, y se presentan algunos de los proyectos en los que trabaja la empresa filial de Veolia para cuidar el Mar Menor y fomentar la sostenibilidad en el ciclo del agua financiados con fondos europeos, tales como CARTADi, Aqua 3 o diversas iniciativas en los municipios de Alcantarilla, Torre Pacheco, Beniel y Jumilla. La segunda parte, donde toma protagonismo el color verde, se destacan las iniciativas que Hidrogea realiza en favor de la biodiversidad, como la plantación de flora y fauna autóctona en la ecofactoría de Cabezo Baeza (Cartagena), también a través de medios interactivos como pantallas o incluso experiencias que permiten oler varias de las plantas presentes en este espacio.

Una oportunidad para analizar el estado de agua en la zona La participación de Hidrogea en la escala de The Ocean Race en Cartagena incluye la celebración de mesas redondas que abordan la situación actual de la gestión del ciclo integral del agua en la Región de Murcia. Así, el domingo a las 20.00 horas se llevó a cabo la Mesa de los Océanos, una cita moderada por Eva Franco, y contará con la participación de científicos expertos en esta materia.

Estas actividades continuarán el lunes a las 11.00 horas con el desayuno informativo 'El futuro de agua en nuestros municipios'. Esta cita será conducida por Isabel Butrón, directora de Desarrollo de Negocio de Hidrogea, y en ella participarán representantes municipales de Murcia, Cartagena, Alcantarilla y Abanilla. En esta jornada, la Cadena SER emitirá su programa Hoy por Hoy Región de Murcia en directo desde el stand de Hidrogea, entre las 12.20 y las 14.00 horas. El martes 26 de agosto, día en el que se prevé la salida de la regata, se celebrará el coloquio 'El tratamiento sostenible del agua en las ciudades del futuro' a las 10.00 horas. La cita contará con Eva Franco como moderadora, y la participación de representantes municipales de Murcia, Jumilla, Cieza, Beniel, Torre Pacheco y Cehegín.

Temas

Ocean Race