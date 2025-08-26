López Miras califica de «éxito indiscutible» la escala de la Ocean Race en Cartagena El presidente regional subraya que «miles de personas han pasado por el puerto para conocer las embarcaciones y las tripulaciones»

LA VERDAD Martes, 26 de agosto 2025, 15:23 | Actualizado 15:49h.

La Ocean Race se despide este martes de Cartagena después de varios días de escala para poner rumbo a Niza. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió este martes a los últimos actos y calificó de «indiscutible éxito» el paso de la prueba de vela por la ciudad portuaria, la única de España que ha acogido la regata este año.

«La llegada de la Ocean Race Europe ha sido un momento histórico para Cartagena y para la Región de Murcia», destacó López Miras, quien puso en valor que «miles de personas han pasado por el puerto para conocer las embarcaciones y las tripulaciones. Con esta prueba se pone de manifiesto el protagonismo que tiene en el deporte de vela Cartagena, y con ella nuestra Costa Cálida».

Ampliar Autoridades, este martes, en la Ocean Race. CARM

Cartagena acogió, por primera vez, una de las escalas de esta prestigiosa regata que combina deporte de élite y compromiso medioambiental. El presidente trasladó su agradecimiento por la elección de Cartagena al presidente de Ocean Race, Richard Brisius, y también felicitó a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, por la manera en que la ciudad «se ha volcado» con esta competición.

Durante su intervención, el presidente de la Comunidad recordó que la escala de la Ocean Race se enmarca en un año señalado para el deporte náutico en la Región de Murcia, pues «vamos a celebrar un total de 73 competiciones de vela en la Costa Cálida, y estamos trabajando para acoger muchas más». En este sentido, se está elaborando una estrategia para «que el Mar Menor y su entorno puedan ser un centro de alto rendimiento para la práctica de la vela, con todo lo que ello conlleva».