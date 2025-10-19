El 'K-Challenge Blue' francés conquista el circuito ETF-26 en aguas del Mar Menor

Uno de los participantes en la regata durante la jornada del sábado, en aguas del Mar Menor.

LA VERDAD Murcia Domingo, 19 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El barco francés 'K-Challenge Blue-All Accor L' Oréal' se proclamó vencedor del circuito internacional ETF 26, competición de vela que concluyó este sábado en el Mar Menor. Su centro de operaciones ha estado ubicado en el CAR de Los Narejos (Los Alcázares). Esta fue la última parada de la temporada de los denominados catamaranes voladores, que hicieron las delicias de todos los vecinos y visitantes que se aproximaron a la zona de costa a disfrutar de las espectaculares regatas que arrancaron el miércoles.

El dominio de las embarcaciones francesas fue evidente en este circuito y la prueba de ello es que tras el 'K-Challenge Blue-All Accor L' Oréal' de Enzo Balander, Jason Saunders y Timothé Lapauw, con siete puntos; se situó el 'Entreprises du Morhiban', con la misma puntuación, y el podio lo completó otro barco galo, el 'Buelshift Sailing Team', con 10. Triplete francés a orillas del Mar Menor para despedir un año de regatas en España, Francia e Italia.

A continuación se clasificaron en esta edición del campeonato ETF 26 el 'Toroa Racing Team' británico, cuarto con 18; el 'Geronimo Sailing Team', quinto con 21; el 'Sansin Sailing Team' canadiense, sexto con 28; el 'K-Challenge White All Accor L' Oréal francés', séptimo con 29; el 'Rockwool Racing Team' danés, octavo con 35; y otra embarción de Francia, el 'Team Bro', que ocupó la novena posición con 35. No hubo barcos españoles en la competición.

Triunfa el 'Buelshift'

En el Gran Premio Mar Menor, después de haberse celebrado un total de 14 mangas, el vencedor final fue el 'Buelshift', que dominó con siete victorias parciales para terminar con 30 puntos, los mismos que logró el 'Entreprises du Morhiban', que se impuso en cuatro de las mangas. Tras ellos terminó el 'Geronimo' con 47. Entre los regatistas más reconocidos que han estado esta semana en Los Alcázares hay que destacar a Franck Cammas, Charles Dorange y Graeme Sutherland.

La flota de barcos del circuito ETF 26 fusiona los jóvenes y prometedores talentos con experimentados regatistas que poseen títulos de Campeonatos del Mundo en distintas clases de vela ligera, así como medallas en Juegos Olímpicos y vencedores de las regatas más famosas en vela de crucero tanto con tripulación como en solitario.