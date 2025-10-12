La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los catamaranes voladores en Los Alcázares, en la edición de 2023. LV
Vela

Los catamaranes voladores regresan a Los Alcázares

El municipio golpeado por la dana 'Alice' acoge desde este miércoles las ETF26 Series, con regatistas de medio mundo

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:54

Los Alcázares volverá a ser epicentro de la vela internacional esta semana con la celebración del Gran Premio Mar Menor de las ETF26 Series, que tendrá lugar desde este miércoles hasta el sábado en aguas del Mar Menor. Esta competición, considerada una de las más espectaculares del calendario náutico internacional, reúne a catamaranes voladores capaces de alcanzar velocidades superiores a los 35 nudos gracias a su innovador diseño con foils. Vendrán regatistas de medio mundo.

Durante cuatro días, el Mar Menor se convertirá de nuevo en un auténtico estadio natural para disfrutar en Los Alcázares de esta regata náutica de gran importancia y prestigio internacional. El pueblo está todavía sacudiéndose de los efectos de las lluvias del pasado viernes y son muchos los vecinos que siguen quitando barro de sus casas y calles, pero en principio este campeonato no corre peligro. Se va a celebrar y, además, traerá mucha gente a Los Alcázares. Una buena manera de ir olvidando poco a poco los efectos de la dana 'Alice'.

Así, el concejal de Deportes de Los Alcázares, Pedro Pascual Lamas, destacó que «este tipo de eventos sitúan a nuestro municipio en el mapa deportivo internacional y ofrecen a vecinos y visitantes la posibilidad de presenciar una de las competiciones de vela más emocionantes y espectaculares que existen. El Mar Menor es un escenario único para la navegación, y ver a estos catamaranes voladores surcando nuestras aguas es una experiencia inolvidable», señaló.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, subrayó la importancia de esta cita para la localidad: «Consolidamos a Los Alcázares como sede de regatas internacionales de primer nivel. El Mar Menor es uno de los mejores lugares de Europa para la práctica de la vela durante todo el año. Esta regata no solo aporta espectáculo deportivo, sino que también impulsa la proyección turística y económica de nuestro municipio».

Inspirado en las embarcaciones que compiten en la Copa América, el ETF26 no solo está diseñado para equipos de vela profesionales, sino también para aquellos propietarios privados que buscan vivir la emoción de las regatas de alta velocidad. Equipado con tecnología de última generación, este catamarán foileado es capaz de alcanzar velocidades impresionantes. El evento cuenta con la organización de la Federación de Vela de la Región de Murcia y la empresa Punto Sur Actividades Náuticas, con la colaboración institucional del Gobierno regional, el Ayuntamiento de Los Alcázares, el CAR Región de Murcia y Costa Cálida Estación Náutica.

