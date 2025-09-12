La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Radebaugh se dispone a lanzar a canasta. UCAM

El UCAM sigue la pretemporada a todo ritmo en Francia

Forrest anotó 22 puntos con siete triples que propulsaron a un equipo universitario muy superior físicamente a Le Portel en Limoges

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:28

Elevando de esta manera el ritmo a estas alturas del año, pocos pueden seguir la estela del UCAM. En lo que va de pretemporada, de ... momento, ni el Granada, ni un Valencia sin sus internacionales ni, hoy, el francés Le Portel, han podido. Desde Limoges, donde el UCAM juega un cuadrangular amistoso que cerrará este domingo a las 17.00, los murcianos buscan prepararse para la previa de la Champions que jugarán del 20 al 24 en la ciudad búlgara de Sámokov, donde habrán de ganar tres partidos sin fallo para jugar la competición.

