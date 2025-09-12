El UCAM sigue la pretemporada a todo ritmo en Francia

Elevando de esta manera el ritmo a estas alturas del año, pocos pueden seguir la estela del UCAM. En lo que va de pretemporada, de ... momento, ni el Granada, ni un Valencia sin sus internacionales ni, hoy, el francés Le Portel, han podido. Desde Limoges, donde el UCAM juega un cuadrangular amistoso que cerrará este domingo a las 17.00, los murcianos buscan prepararse para la previa de la Champions que jugarán del 20 al 24 en la ciudad búlgara de Sámokov, donde habrán de ganar tres partidos sin fallo para jugar la competición.

UCAM Murcia Forrest (22), Radebaugh (6), Sant-Roos (2), Nakic (10) y Cate (17) -quinteto titular- Cacok (8), Raieste (0), DeJulius (6), García (2), Falk (6), Neves (0), López De la Torre (9), Diagne (4) y Ennis (8). 100 - 70 ESSM Le Portel Smith (16), Konate (2), Fevrier (0), Quinn (11) y Kruslin (4) -quinteto titular- Crawford (9), Fischer (3), Ebunangecombe (12), Wertz III (8) y Mpete (5). Parciales 28-24, 19-14 (47-38), 27-13 (74-51) y 26-19 (100-70).

Incidencias Palacio de los Deportes de Beaublanc, unos 200 espectadores. Semifinal del cuadrangular amistoso de Limoges.

A conciencia lleva preparándose para ello desde el primer día el equipo de Sito Alonso y, con esa urgencia por alcanzar un alto nivel físico y táctico, barrió de la preciosa pista lemosina al penúltimo clasificado de la última temporada en Francia. El mejor de los optimismos, comprobar que uno de los objetivos de la gerencia deportiva para esta temporada, la de reducir la dependencia de Dylan Ennis, está dando resultado.

Manejo, puntos y físico eran las cualidades a cubrir. Y, desde luego, los 22 puntos de Michael Forrest, con siete triples de diez intentos, y el ahogamiento defensivo que someten los cuádriceps defensivos de David DeJulius, dan cuenta de ello. En solo seis minutos, 20 eran ya los puntos del UCAM con cuatro aciertos desde los 6,75 metros, dos de Forrest y otros dos del también fichaje Nakic.

Con un quinteto muy físico, el UCAM terminó de romper el partido en el tercer cuarto, con grandes minutos de De la Torre en ambos aros

Poco aguante francés

Un partido a toda pastilla que aceptaron en buenos términos especialmente los exteriores Ebunangecombe o Smith, el más escurridizo de los jugadores rivales, para dar réplica. Pero, faltos de mayor equilibrio, unos minutos de brega de Cate al borde del descanso distanciaron al UCAM (47-38).

A la vuelta, la cosa fue a más, con el joven De la Torre ganándose los minutos con trabajo no solo de garra, también de talento en las finalizaciones al contraataque o tras rebote ofensivo. Las rotaciones de Sito mantenían el nivel y en Le Portel pasaba al contrario, y con especialistas defensivos como DeJulius, Radebaugh y Sant-Roos, el último cuarto llegaba con el partido roto (74-51).

El UCAM volverá a jugar en Limoges el domingo a las 17.00 la final del torneo ante el vencedor del Limoges-Boulazac

Sin caer en una relajación que no se puede permitir el equipo murciano con lo que tiene en el horizonte, la ventaja siguió aumentando con el idilio de Forrest con la larga distancia y las diferentes entradas de jugadores con ganas de ganarse un hueco en la rotación (100-70).