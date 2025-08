El UCAM se preparará jugando un torneo veraniego en Francia

Emilio Sánchez-Bolea Domingo, 3 de agosto 2025, 08:33 Comenta Compartir

Se prevé una pretemporada de alto nivel para el UCAM. Y no es para menos. Será la más exigente de los últimos años porque, en ... los primeros partidos oficiales y en solo un fin de semana, se jugará el premio de regresar a su competición continental favorita, una Champions League de la que ha sido 'Final Four' en 2018 y 2024 y a la que aspirará de nuevo a serlo si sale campeón de su torneo de previa, y de la que se tendrá que resignar con jugar su competición B, una FIBA Europe Cup que es la cuarta en el escalafón europeo y de la que será parte si no gana sus tres partidos en la ciudad búlgara de Sámokov entre el 20 y el 24 de septiembre.

Poco más de un mes será lo que dure la pretemporada. El 18 de este mes los jugadores están citados para los primeros exámenes médicos como antesala al comienzo del trabajo puramente físico, al que seguirá en cuestión de un par de días, a lo sumo, el juego con balón ya a las órdenes de Sito Alonso. Y, tras un tiempo de entrenamientos, los amistosos con que testear acierto y error. Por el momento, se conocen tres, pero vendrán más. El primero seráen Yecla el 7 de septiembre, a las 13.00. El rival, un Valencia que viene de ser subcampeón, que regresa esta temporada a la Euroliga después de ser semifinalista en la pasada EuroCup, y que está haciendo una de sus plantillas más convincentes de su historia reciente. Alto nivel al que seguirá, como novedad siete años después, y por segunda vez en su historia, un torneo amistoso en el extranjero. Cuadrangular en Francia Ayer, el club confirmó que el equipo de Sito Alonso jugará un campeonato amistoso que tendrá como anfitrión al histórico Limoges (campeón de Europa en 1993) y como resto de participantes a Le Portel y el Boulazac, recién ascendido y que se une a los otros dos en la primera división gala, siendo el UCAM el único foráneo. Con los emparejamientos aún por determinar, este torneo se desarrollará del 12 al 14 de septiembre. Con eliminatorias a partido único y final por el título sobre suelo extranjero, emula lo que se encontrará el UCAM seis días después en Sámokov, donde, para entrar en la Champions, deberá ganar el 20 de septiembre al Lublin polaco, el 22 al ganador del Karhu-Juventus y, el 24, al mejor del otro lado del cuadro, donde competirán el Falco, el Oporto, el Friburgo y el Chalon. En 2018 se preparó en Italia La única vez que el UCAM había salido de España en pretemporada fue en 2018. Aquel año, al igual que este, se jugaba entrar en la Champions por ronda previa, aunque más sencilla que la actual. Solo hubo de jugar una ronda (otros equipos, hasta tres) que consistía en dos partidos a ida y vuelta, jugando los universitarios el primero en Charleroi ante el Spirou (62-71) y, el segundo, en Murcia (78-82), saliendo ganadores por los puntos. Antes, y como último amistoso de preparación antes de volar a Bélgica, uno ante el local Reggio Emilia italiano, que contaba con el ex Pedro Llompart, el cual no jugó. Ganó el equipo entonces dirigido por Javier Juárez (72-74), que casi lamenta los veinte puntos de ventaja con que entró al último cuarto (43-63).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión