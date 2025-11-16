El UCAM Murcia y el reto semanal de la trascendencia

El temprano caminar del UCAM esta temporada 2025-26 está siendo un acumulado de hitos. Empezó la temporada líder por primera vez la liga regular ... con su aplastante debut ante el Andorra (95-64) e hizo valer ese prestigio una semana más pasando por encima del Girona a domicilio (71-93). Cuando le tocó visitar el Palau Blaugrana en la quinta jornada, la posibilidad de vencer al Barça en su propia cancha era algo que ya había hecho, aunque solo una vez, pero, en esta ocasión, registraba un nuevo mejor comienzo. Jamás se habían ganado cuatro de los cinco primeros partidos de competición. Hasta entonces.

La semana pasada, en la vuelta a Murcia, el Palacio recibió a sus héroes en lo que está siendo una fiesta de cada vez más decibelios, los partidos del UCAM ante su público. Y el mejor comienzo fue uno todavía más grande. El equipo de Sito Alonso fue netamente superior al Manresa de Diego Ocampo, se convirtió en el equipo con menos puntos encajados de la Liga Endesa y la diferencia final (84-65) es de las que hacen coger prematuro aroma a Copa del Rey. Con cinco triunfos en seis partidos, lo ya histórico puede hacerse hoy aún más grande.

Además, Europa también contribuye a hacer aún más ilusionante la atmósfera que rodea al equipo. El UCAM ya tiene aceptada su participación en la FIBA Europe Cup y ha comenzado a pasar el rodillo de manera semanal. Este martes fue el regreso a Murcia después de tres jornadas seguidas fuera, un reencuentro con la afición que bien valió para vengarse del Bosna (87-63) y conseguir el liderato matemático con una jornada de antelación y el pase directo al 'top 16'.

Vuelve otro subcampeón

Quien desafía esta tormenta perfecta en que vive el UCAM es el Breogán. En la plantilla lucense hay algunos ex, como Jordan Sakho y Arturs Kurucs. Este último será el segundo jugador del equipo universitario que fue subcampeón de la Liga Endesa en 2024, apenas tres semanas después de que lo hiciera su hermano Rodions, no sin cierta polémica posterior en X.

Dirigido por el veterano Luis Casimiro, el tercer entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Liga Endesa (788), segundo en activo solo por detrás de Pedro Martínez (1.066), su equipo es decimocuarto con dos victorias y cuatro derrotas, pero es uno de los que mejor uso hacen del triple, arma indispensable hoy día, siendo el tercero que más anota por partido (10,7) y el quinto con mejor porcentaje (34,4%).