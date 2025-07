El UCAM Murcia recalcula ruta sin Kurucs

Alejandro Gómez, director general del UCAM, intenta que le dure poco la pena. La misma tarde en que conoció que Nemanja Radovic dejaría el ... club, tentando por una desorbitada oferta procedente de Asia, descolgó el teléfono para preguntar por un Toni Nakic que estaba en el mercado, pero que, en principio, no iba a venir a Murcia. Lo mismo pasó esta semana. Rodions Kurucs era ese jugador que le permitía al UCAM subirse a la chepa de los más grandes de la competición desde el poderío físico del 'animal más fuerte del mundo', pero demasiado extraño se estaban haciendo más de dos temporadas seguidas de un jugador con pasado NBA y Euroliga, todavía joven, y que oficialmente había sido rescatado del club de los juguetes rotos.

El Baskonia fue el primero en venir seriamente a por el letón y el UCAM, fiel a su filosofía de no dificultar los deseos de jugadores ambiciosos por subir un escalón competitivo en sus carreras, no puso mayores problemas al tiempo que se embolsó entre 250.000 y 300.000 por su traspaso. Filosofía esta, por otra parte, que permite a Gómez moverse con mayor alcance en el mercado de jugadores con este potencial, que ven con buenos ojos venir a club con fama de trampolín, en el que van a ser cuidados, y en el que no van a encontrar trabas en un hipotético adiós.

Dos fichajes ACB Nakic y Raieste serán los únicos nuevos que jugaron en España la pasada temporada.

Y otros dos más por hacer El UCAM trabaja estos días para cerrar la contratación de un pívot fuerte y un manejador.

Dos extracomunitarios Aunque el UCAM se irá a trece fichas, sus plazas de extranjero son ya de DeJulius y Gates.

Cupos cubiertos El gran quebradero de cabeza está cubierto en su mínimo con García, Raieste, Falk, Cate y Diagne.

El sustituto no es alguien del nivel y perfil de Kurucs porque cuando el UCAM aspiró por él, aquel Kurucs era un jugador que no salió bien ni en un Betis en ruta al descenso. Pero Sander Raieste (Tallín, 26 años) sí tiene el potencial para ser algo más de lo que se ha visto en las cinco pasadas temporadas en el primer equipo del Baskonia. Porque, llegado a Vitoria como junior, lo que le hace contar con licencia de cupo de formación local, Raieste es un jugador al que, desde que llegó a senior, apenas se le ha visto. Pasó dos temporadas en el filial baskonista de Segunda FEB, fue cedido en la 2019-20 al Kalev/Cramo de su país y, en las cinco campañas en el primer equipo del Baskonia, solo en la 2022-23 pasó de más de diez minutos por partido.

Músculo y fondo de armario

La baja de Kurucs obliga al UCAM a buscar un impulso físico a la plantilla. Raieste, sustituto de 2,2 puntos en 9 minutos por partido y un espectacular 56,5% de acierto en triples la pasada temporada, no es la roca de músculos que es el letón. Pero sí supera los dos metros (2,01), cuenta con extremidades muy largas y grandes condiciones atléticas para el salto, dándole al UCAM unas capacidades a medio caballo entre el saltarín Stephens y el robusto Kurucs.

Compartirá posición con Sant-Roos, al que se pretende emplear más en el alero para preservar su físico, y el canterano Falk, con más caros los minutos. La posición pierde, quizás, en profundidad respecto a la temporada anterior, pero el croata Nakic, que viene para el '4', también puede alternar con el '3', puesto en el que empezó en su carrera.

Para aportar esa dosis final de músculo falta otro fichaje, un pívot que acompañe a Diagne y Cate y que llegue, de entrada, con ciertos galones. Son varios los nombres que ha barajado Gómez en su agenda en este mercado, y ninguno de los jugadores que cuenta con más posibilidades de vestir de rojo guarda grandes similitudes con Birgander, de vuelta al verdinegro en un Joventut donde le seguirá haciendo compañía Hakanson.

Las caras nuevas que están por llegar serán un pívot con dotes atléticas y un base o escolta con puntos en las manos

Un manejador más

Para cerrar la plantilla, a la dupla de Gómez y Alonso solo le queda ese pívot y otro jugador más que apunta a la posición de base, si bien es cierto que en el baloncesto moderno no se ficha tanto por posiciones, sino por perfiles. Y el que persigue el club universitario es el de otro jugador más con creatividad con el balón en las manos, ya sea para sí o para el resto, pero que pueda tomar decisiones en finales de partido, donde el UCAM ha sentido excesiva dependencia de Ennis.

Volviendo a compartir el '2' este con Radebaugh, ese jugador cuenta con más papeletas para ser un teórico base, donde ahora mismo esperan la novedad DeJulius y un Dani García que necesitará más minutos en su segunda temporada en Murcia después de una primera con demasiados 'banquillazos' por decisión técnica y apenas 9 minutos de media, como Raieste en Vitoria.

A este respecto, una operación que el UCAM tiene bastante avanzada es la contratación del estadounidense Michael Forrest, tercer máximo anotador de la pasada temporada en Italia (17,4 puntos por partido) con el descendido Pistoya, pero aún sin experiencia en competiciones europeas y con el gran escollo de su pasaporte extracomunitario. Sea para venir al UCAM o no, la carrera a largo plazo de Forrest en Europa apunta a más larga y lucrativa con una licencia cotonú o comunitaria, algo en lo que trabajan sus agentes.

Plantilla de trece fichas

Alcanzado este punto en el que el UCAM tiene cubiertas sus dos plazas de extracomunitario en Kaiser Gates, que continúa después de una segunda mitad de temporada de mucho uso por parte de Sito Alonso, y en un DeJulius que apunta a titular o, como mínimo, jugador de importancia, la contratación de Forrest solo parece posible por esta vía del pasaporte.

En cualquier caso, no es un impedimento total. Y es que el UCAM se irá a una plantilla de trece fichas en la que, si no hay lesiones, cada jornada tendrá que descansar un jugador, sin importar su tipo de licencia en la Liga Endesa, y no debiendo ser un cupo de formación local (García, Raieste, Falk, Cate y Diagne) ya sea en Champions League o en FIBA Europe Cup, cuestión a resolver entre el 20 y el 24 de septiembre en la ciudad búlgara de Sámokov, pero con la certidumbre de que seguirá habiendo competición europea en Murcia y que será una organizada por la FIBA.