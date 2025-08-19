El UCAM Murcia pone la primera piedra y ya conoce su hoja de ruta

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 19 de agosto 2025, 00:13 Comenta Compartir

Se hizo de rogar, pero, por fin, ya está aquí. Un verano que mantuvo hasta hace escasos días el interrogante sobre la participación del Baloncesto Sevilla, cuya inscripción descartaron ACB y juzgados, y que también ha tenido como condicionantes el baile de las televisiones, retrasó hasta ayer mismo la publicación del calendario de emparejamientos de la temporada incipiente.

Tan larga ha sido la espera que, aunque, por unas horas, el UCAM ya había comenzado su pretemporada en un día de exámenes médicos. A la salida, los jugadores ya iban conociendo el orden en que les tocará enfrentarse a sus rivales. El primer partido será el 4 o el 5 de octubre, en el Palacio, y ante el Andorra, que entre sus nuevos fichajes tiene a un ex del UCAM como Artem Pustovyi. La semana que viene será turno del primer desplazamiento, con visita a Girona.

FECHAS CLAVE Mañana Será el primer entrenamiento con balón del nuevo UCAM, aunque todavía sin Nakic, Raieste o Falk.

7 de septiembre Primer amistoso de pretemporada ante el Valencia en el José Ortega Chumilla de Yecla.

4-5 de octubre Regresa la competición al Palacio de los Deportes con el primer duelo de liga ante el Andorra.

Importante siempre el comienzo para una buena dinámica, la primera complicación estará en que la primera doble jornada fuera llega enseguida, pues, después de visitar Girona, habrá visita a Tenerife. Justo una semana después, para terminar octubre, un partido muy especial en el regreso de Rodions Kurucs a Murcia después de su fichaje por el Baskonia.

La primera vuelta se analiza en clave Copa del Rey, cuya clasificación o no hará que el equipo visite antes o después el Roig Arena de Valencia

Fechas en rojo

Es uno de esos partidos con nombre propio, como también lo será en la jornada 10 la visita del Joventut de un Ricky Rubio de vuelta en el baloncesto profesional. Son partidos por los que el aficionado murciano bucea en el calendario murciano con especial interés, como las visitas del Madrid y el Barça. Serán casi de seguido, pues los blancos vendrán a Murcia en un partido que, o bien será el último de 2025, o el primero de 2026, y entre este y la visita de su antagonista culé, prevista para un mes después, solo habrá un partido de Liga Endesa entre medias en el Palacio, ante el Casademont.

El de los culés será el primer recibimiento de la segunda vuelta, una con mayor número de visitas de rivales que doblan competición europea, dejando para casi al final a un íntimo enemigo, el exitoso Unicaja, que no vendrá a Murcia hasta la jornada 32. Dos después, el UCAM se jugará ante su público lo que haya en el aire en la última de la liga regular ante el Lleida.

Salidas de proximidad

Importantes son también las salidas. Una muy tentadora, por ser el desplazamiento más cercano, es la de Valencia, donde este año estrenan el Roig Arena. No llegará hasta la jornada 21, que, casualmente, será la primera después de la Copa del Rey, a celebrase este año, precisamente, en el nuevo pabellón valenciano. Que el UCAM descubra el nuevo recinto con un par de semanas de antelación dependerá de su desempeño en primera vuelta. Y, si la baza está en los partidos de casa, mayor número serán los jugados en Murcia (9) que fuera (8).

Otro desplazamiento cercano es el de Granada, donde el Covirán resiste en la Liga Endesa pese a su descenso deportivo, por la imposibilidad del Betis de salir adelante. Este será antes, justo después de la Navidad, el 27 o 28 de diciembre.

Algunas ausencias

Una Liga Endesa para la que, en cualquier caso, el UCAM no tiene ojos hasta después de su excursión a Bulgaria entre el 20 y el 24 de septiembre, donde jugará sus primeros partidos oficiales con un billete la Champions League en juego.

La preparación empieza desde ya, si bien en los análisis de ayer hubo algunas ausencias. David DeJulius tuvo problemas con su avión y llegará con retraso. Hoy lo hará Emi Cate y, a finales de esta semana, Toni Nakic. Ambos llegarán una vez terminado su compromiso con sus selecciones, uno que hará de Sander Raieste el último en llegar a Murcia, pues, a diferencia de Rumanía y Croacia, Estonia sí jugará el Eurobasket. También estará en la gran cita Suecia, en la que Will Falk pelea por un hueco en la lista definitiva.

Estando programados para hoy los test de esfuerzo y el primer entrenamiento con balón para mañana, la rueda de amistosos comenzará el 7 de septiembre en Yecla ante el Valencia y, cinco días más tarde, llegará el cuadrangular de Limoges. Queda por definir otro amistoso, a puerta cerrada, y habrá un último en Granada después de la previa europea.

