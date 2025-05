El UCAM elige creer con un triunfo clave ante el Manresa

Por talento, por tesón o por donde hubiese que tirar si ese camino conducía a la victoria. El UCAM salvó lo que pintaba a 'match- ... ball' en su duelo ante el Manresa, un equipo que continuará ocupando una semana más el noveno puesto pese a su derrota en Murcia, pero los de Sito Alonso ya le ven solo a una de distancia y con la seguridad de que un empate le hará estar por delante de los del Bages a final de temporada. Y es que partidos hay muchos a lo largo de la temporada, pero unos ganan una importancia mayor que otros por el significado directo de los mismos.

El de esta tarde quién sabe si será el billete a Europa del UCAM la próxima temporada. Y es que, en un momento cambiante para el mapa del baloncesto europeo en sus competiciones de clubes, y con la Champions League convertida en la preferida de los españoles que no son de Euroliga, las plazas para esta han encarecido su precio. Y manresanos y murcianos podrían estar jugándose ser el último equipo de la Liga Endesa para una Champions en la que volverán a estar el Unicaja y La Laguna, sobre la que barruntan un cambio el Joventut y Gran Canaria (en la EuroCup por el momento) y que también ha jugado esta temporada el propio Manresa. Todos están por delante del UCAM en la clasificación, pero el último en caer en el Palacio, un poco más cerca.

UCAM Murcia Hakanson (9), Ennis (23), Kurucs (14), Gates (6) y Birgander (12) -quinteto titular- García (4), Radovic (3), Radebaugh (8), Falk, Diagne, Stephens (2) y Antetokounmpo (0). 81 - 71 Baxi Manresa Obasohan (5), Hunt (15), Sagnia (0), Alston (13) y Massa (0) -quinteto titular- Vescovi (0), Jou (0), Reyes (6), Saint-Supery (14), Pérez (3), Traoré (5) y Cate (10). Parciales: 18-22, 26-15 (44-37), 13-18 (57-55) y 24-16 (81-71).

Árbitros: Benjamín Jiménez, Juan de Dios Oyón y Guillermo Ríos.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia, 6.423 espectadores. 31ª jornada de la Liga Endesa.

Consciente el equipo de Sito Alonso de que una derrota hoy significaba más de medio adiós a estas aspiraciones (unas que aún mantiene el UCAM por el 'playoff') después de la derrota en Lleida, una de la que volvió Sant-Roos lesionado, no era día para guardarse nada. Los dudosos Birgander y Gates volvieron y como titulares, con el último abandonando la cancha pidiendo el cambio mientras cojeaba. Y quienes tenían que responder, lo hicieron. Rodions Kurucs captó que Sito decía más con lo que no decía que con lo que sí esta semana con su «Ennis y Radebaugh son los únicos que no negocian ningún esfuerzo» y el letón firmó una actuación de esas que, cuando se lo propone, hacen del 'animal más fuerte del mundo' un jugador diferencial en ambos lados de la cancha. Ennis, el que nunca falla, salvador con tres triples casi seguidos cuando el Manresa volvió a ponerse por delante (59-60, minuto 33) poco después de la máxima ventaja murciana (55-43, minuto 25).

Lo mismo, pero no

Fue el gran momento crítico en el partido para el UCAM, pero no el único en que sintió ir a rebufo de los de Diego Ocampo. Como la semana pasada en Lleida, los primeros minutos no fueron para los de Sito. Pero, a diferencia del partido en Barris Nord, el UCAM no era una caricatura de sí mismo. Lo intentaba y, mientras el aro hacía por estar por la labor, tocaba sortear la primera dificultad, la de un parcial de 0-7 con Saint-Supery a los mandos, desde la defensa.

Fundamental era como siempre en estas lides la entrada de Radebaugh en el partido, y dificultando la creación de juego con su presión, y evitando las famosas canastas manresanas después de saque rápido tras canastas no poniendo al pívot en el rebote del tiro libre, un triple de Gates lograba el empate y un contraataque de Ennis después del tiempo muerto, la remontada (28-26, minuto 15). El UCAM cotizaba al alza haciendo partícipe de la anotación a Birgander y lo hacía como conjura global, como así mostraba que las cuatro asistencias del cuarto eran de hombres diferentes y tres de ellas para canasta del sueco. La única lástima, que el descanso no llegara más tarde (44-37).

Quinta marcha y frenazo

Pena que no llegaba a los hombres de Sito, que volvían del descanso con misma intensidad defensiva, pese a que el escurridizo Hunt se le escapa un par de veces, pero con más argumentos para poner el partido de su lado. Kurucs, el mejor de ellos. Una fuerza de la naturaleza dictatorial en el poste bajo para con el rival y generosa para los suyos. Después de dos canastas seguidas, una tras un rebote ofensivo de los que solo él puede recuperar, una asistencia desde el segundo punto de la zona a Gates hacía que el triple del americano pusiera la primera diferencia de dos dígitos (53-43, minuto 24), llevada a la máxima después por Ennis (55-43, minuto 25).

El UCAM pasó de verse con su máxima ventaja (55-43) a estar de nuevo por detrás en el marcador en cuestión de ocho minutos (59-60)

Fue ahí cuando se vivió un momento clave. Después de unos tiros libres de Obasohan, Kurucs falló un mate en contraataque y, en la defensa siguiente, el Manresa capturó el rebote de ataque y castigó con un triple. Secuencia de las que duelen y que cambian las tornas (55-48, minuto 26). Ennis se marchaba y no solo a descansar, pues se retiraba a ser tratado de una dolencia, y el espectacular ambiente de pocos minutos antes había cambiado en favor de un Manresa que lograba correr la cancha, sacaba faltas y se ponía a solo dos después de un parcial de 0-10 culminado con una acción de depurada técnica individual de Saint-Supery (55-53, minuto 29). Ennis, quién si no, rompía el parcial manresano a su vuelta, pero el partido ya era otro.

No sin sufrir

El descanso entre cuartos valió para que la pizarra de Sito oxigenara los complicados ataques universitarios, pero que algo no iba bien se oficializaba cuando Stephens era sancionado con técnica por una punible protesta al árbitro. Hunt aprovechaba el tiro libre y, no solo eso, le robaba la cartera a Dani García cuando el balón se volvía a poner en juego y sumaba otros dos en el tiro libre. A uno. El UCAM seguía sin ver aro, y Cate, en su regreso a Murcia tres años después de su marcha, era quien, con dos tiros libres, materializaba la remontada (59-60, minuto 33).

La defensa del último cuarto, liderada por Kurucs y Radebaugh, mantuvo al Manresa sin anotar canasta en juego hasta 1:58 del final

Sudores fríos para todos menos para Ennis. El canadiense rompería el atasco ofensivo de su equipo con dos triples seguidos (65-60, minuto 34) a los que seguiría poco después un tercero que volvía a poner el 'basket-average' de lado de un UCAM que necesitaba ganar por más de seis (71-63, minuto 37). El Palacio volvía a respirar y más que lo haría cuando Kurucs robaba un balón en el saque justo después del tiempo muerto de Ocampo y recuperaba los dobles dígitos de diferencia (73-63, minuto 38).

Su presencia, así como la más táctica defensa de Birgander que la de un Antetokounmpo torpón, era la garantía del UCAM en todo este tiempo hasta que el ataque volvió a fluir. Y es que, hasta que solo quedaban 1:58 para terminar el partido, el Manresa solo anotó desde el tiro libre en el último cuarto. El letón quería con su coraje ampliar las menciones de Sito acerca de sus jugadores que no negocian esfuerzos, y con uno de sus partidos más completos de la temporada logró que el UCAM mantenga la esperanza para las tres jornadas que quedan. Sito, además, quiso lanzar un mensaje de unidad al término del partido, cuando ordenó al 'speaker' que pidiera a la afición no abandonar la cancha, pues todos sus jugadores bordearon la grada chocando manos, firmando autógrafos y posando para fotografías.