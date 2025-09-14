La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento del partido que ha enfrentado al CSP Limoges y al UCAM.
Baloncesto

El UCAM conquista Limoges antes de lanzarse a por la Champions League

Cacok, con 19 puntos y 22 de valoración, firmó un convincente partido, el cuarto con pleno de victorias murciano esta pretemporada

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:31

Como si el tiempo no hubiese pasado en Limoges. Han pasado 32 años desde que Bozidar Maljkovic cambiara el panorama baloncestístico haciendo campeón de Europa ... a un modesto equipo francés que encontró la fórmula del éxito matando a sus rivales del aburrimiento. Posesiones eternas para partidos de 50 puntos, pero con inmejorable resultado. Hoy, sobre el mítico parqué de Beaublanc, el UCAM jugó su primer partido ante un campeón europeo no español, uno lejos de aquellos días de gloria y que ya no juega competición europea, y ambos firmaron un encuentro solo apto para muy cafeteros, pero que no cambió el final de los cuatro partidos amistosos que los de Sito Alonso han jugado esta pretemporada: victoria.

