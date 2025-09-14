El UCAM conquista Limoges antes de lanzarse a por la Champions League

Como si el tiempo no hubiese pasado en Limoges. Han pasado 32 años desde que Bozidar Maljkovic cambiara el panorama baloncestístico haciendo campeón de Europa ... a un modesto equipo francés que encontró la fórmula del éxito matando a sus rivales del aburrimiento. Posesiones eternas para partidos de 50 puntos, pero con inmejorable resultado. Hoy, sobre el mítico parqué de Beaublanc, el UCAM jugó su primer partido ante un campeón europeo no español, uno lejos de aquellos días de gloria y que ya no juega competición europea, y ambos firmaron un encuentro solo apto para muy cafeteros, pero que no cambió el final de los cuatro partidos amistosos que los de Sito Alonso han jugado esta pretemporada: victoria.

Con el póker viajará la semana que viene el equipo murciano a Bulgaria a jugar la previa de acceso a la Champions League, donde solo valdrá ganar tres partidos sin fallo posible empezando por el Lublin polaco. Las sensaciones, desde luego, son positivas. Los de Sito Alonso volvieron a exhibir un alto nivel físico y desde esa superioridad, como hicieran el viernes, se despegaron del Limoges en la segunda parte para salir campeones de este cuadrangular donde el UCAM era el único equipo extranjero.

El UCAM volvió a despegarse de su rival en la segunda parte, conforme avanzaban los minutos y aún le quedaba gasolina en el tanque

Probado un quinteto titular completamente diferente, lo que no salía en ataque compensaba en defensa: hasta cuatro minutos tardaba el Limoges en ver aro (lo mismo le pasaría en los siguientes dos periodos), aunque en el marcador visitante solo había subido una solitaria canasta de Cacok. El menudo pívot estadounidense, que está disputando sus primeros partidos desde su grave lesión en diciembre de 2023, era lo más destacado de un aburrido primer cuarto (11-11).

Ritmo lento y sensación de atasco en los que se vieron los minutos de mayor comodidad del Limoges, que se ponía por delante poco antes de que el UCAM cerrara por delante (30-33) una primera parte en la que ambos equipos se combinaron para un 36,1% de acierto en tiros de campo.

Más equipo

De nuevo con inmensos problemas para estrenar su marcador, para cuando el Limoges anotaba en la segunda parte, el UCAM ya había conseguido su primera ventaja de dos dígitos tras un triple de Nakic (30-41, minuto 24). Un mejor juego universitario que daba una ventaja a administrar y que no rompió el partido debido a la inspiración del base local Mason III, que anotaba 11 puntos seguidos en el tercer cuarto (46-53).

CSP Limoges Mason III (16), Lang (11), Lewis (7), Tanner (6) y Ware (8) -quinteto titular- Amsellem (6), Courset (2), Missoinnier (0), Bussing (0) y Guisse (2). 58 - 72 UCAM Murcia DeJulius (5), Ennis (14), Raieste (5), López De la Torre (0) y Cacok (19) -quinteto titular- Forrest (4), García (0), Sant-Roos (4), Radebaugh (11), Falk (0), Neves (0), Cate (2) y Diagne (0). Parciales 11-11, 19-22 (30-33), 16-20 (16-53) y 12-19 (58-72).

Incidencias Palacio de los Deportes de Beaublanc, unos 1.000 espectadores. Final del cuadrangular amistoso de Limoges.

Ya en el último, un triple de Ennis y otro de DeJulius devolvían los diez de diferencia y establecían la máxima renta hasta el momento (46-59, minuto 32) entrando, ya sí, en la rendición del anfitrión del torneo, que acusó el bajón físico de estar ante un UCAM no solo superior en músculo, sino que también contaba con hasta cuatro jugadores más en la convocatoria.

De esta manera, el UCAM pausa su atípica pretemporada después de cuatro amistosos antes de jugar el torneo de previa de acceso a la Champions League, de entre uno y tres partidos. A su regreso de Bulgaria, aún quedará el día 28 un último test ante el Covirán en Granada previo al inicio de la Liga Endesa.