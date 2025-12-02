El UCAM blinda a Will Falk, caso de éxito de su cantera,hasta 2028 El internacional sueco, jugador de pleno derecho del primer equipo desde esta temporada, es cupo de formación local

Cuando Sito Alonso llegó al UCAM, aún le quedaba más de un año al joven Will Falk para llegar a Murcia. Lo hizo siendo todavía junior, para reforzar al filial de EBA y ayudar en los entrenamientos del primer equipo si el entrenador así lo consideraba. Y vaya si lo consideró. Apenas unos meses en Murcia, aquel todavía junior de segundo año enamoró al que solo había empezado a recorrer el camino que le haría el entrenador más legendario de la historia del club y, a base de sudor en las sesiones de técnica individual del 'grupo de élite' de canteranos a las órdenes de Sito Alonso, el 24 de septiembre de 2020 se convertía en el segundo debutante más joven del UCAM en la Liga Endesa, jugando los siete segundos finales de la victoria de su equipo por 93-80 ante el Estudiantes (ahora el tercero, desde el debut de Joao Neves).

Después de jugar la temporada pasada en tres equipos de tres categorías diferentes, Will Falk debutó con la selección absoluta sueca en el último Eurobasket

Tuvieron que pasar tres años y lesiones de gravedad hasta volver a verle con el primer equipo, pero Sito nunca perdió la fe en su ojito derecho. Fue parte del equipo de leyenda de la irrepetible 2023-24, temporada en la que combinaba rutina con el equipo de EBA, y, cuando tuvo que perderse el quinto partido de la semifinal en Málaga ante el Unicaja, suya fue la camiseta que sostuvo el propio Sito en la foto de celebración en el vestuario, como guiño a un Falk que pasó la noche ingresado en el hospital por una peritonitis.

Hoy, el UCAM ha anunciado la renovación de su contrato por dos temporadas más siguientes a la que va ya en curso, hasta junio de 2028.

El primero en 15 años

Ni en Baleares ni en Cataluña encontró su sitio, pero, en Murcia, Sito y el UCAM han sabido 'inventarse' un jugador que cuenta como cupo de formación local para la Liga Endesa justo el verano en que debutó con la selección absoluta de Suecia y disputó el Eurobasket de 2025.

Jugador que destaca por su entrega, capacidad de trabajo y lucha sin cuartel que le convierten en un intenso defensor y un hombre con especial habilidad para el rebote, la suya es la primera renovación mediada la temporada de este curso. Y una muy significativa, pues Falk es todo un ídolo para una cantera de la que no salía ningún jugador con ficha del primer equipo desde el abanillero José Antonio Marco en la temporada 2009-10, base formado en categorías inferiores en el CB San José y que solo jugó un año en el CB Murcia antes de terminar su formación en el Caja San Fernando sevillano.