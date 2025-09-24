La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del UCAM se animan antes del partido de cuartos. FIBA
Baloncesto

Una temporada de cuarenta minutos para un UCAM que quiere la Champions

Los hombres de Sito Alonso juegan hoy la final por un hueco en la competición ante el Elan Chalon, el equipo más anotador de la previa

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:20

La aventura de Sámokov toca hoy a su fin. Para bien o para mal. Para marcar el comienzo de la incipiente temporada 2025-26 con ... la ilusión desbordada en el nuevo UCAM, que solo conoce la victoria en esta pretemporada y esta fase previa de la Champions League, o para hacer de tripas corazón, resignarse y aceptar como bien se pueda ese premio de consolación que sería la FIBA Europe Cup, la que es la segunda competición de clubes que organiza la FIBA y la cuarta en prestigio del escenario continental por detrás de la intocable Euroliga y las rivales EuroCup y Champions.

