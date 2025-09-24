Una temporada de cuarenta minutos para un UCAM que quiere la Champions

La aventura de Sámokov toca hoy a su fin. Para bien o para mal. Para marcar el comienzo de la incipiente temporada 2025-26 con ... la ilusión desbordada en el nuevo UCAM, que solo conoce la victoria en esta pretemporada y esta fase previa de la Champions League, o para hacer de tripas corazón, resignarse y aceptar como bien se pueda ese premio de consolación que sería la FIBA Europe Cup, la que es la segunda competición de clubes que organiza la FIBA y la cuarta en prestigio del escenario continental por detrás de la intocable Euroliga y las rivales EuroCup y Champions.

Una competición, por otra parte, que es la que conquistó el año pasado el Bilbao, antepenúltimo clasificado de la Liga Endesa con más del doble de derrotas que de victorias. Es decir, que sus buenas alegrías puede dar. Pero, para un equipo del que no hace ni dos años que fue medalla de bronce en la 'Final Four', sabe a poco. Esquivarla solo es posible con éxito mediante en Bulgaria.

El trato para entrar en una competición que este año ha absorbido a más equipos españoles, caso del Gran Canaria y el Joventut, y que conserva a sus bicampeones La Laguna y Unicaja, era ganar tres partidos de tres. Los dos primeros fueron solventados sin problema aparente, resolviendo en cuartos de final ante el Lublin polaco (100-84) y, en semifinales, frente al Juventus lituano (71-81).

El Chalon llega en forma

Pero los partidos en los que bastaba con ponerse serio veinte minutos, lo que duran las segundas partes en las que el UCAM pisaba el acelerador y hacía lucir cada vez más pequeño a su rival en el retrovisor, terminaron el pasado lunes. Al fin y al cabo, lo de hoy es una final. Por un hueco en una competición, no por un título, pero una final. Y el Élan Chalon, octavo clasificado de la pasada liga francesa, está siendo el equipo que está ganando con mayor autoridad en Sámokov.

El equipo galo, que históricamente vive un momento en el que trata de recuperar el lugar perdido entre los principales equipos de su liga doméstica, de la que fue campeón en 2012 y 2017, pero de la que descendió en 2021 (ascendió en 2023), y convertirse en habitual de unas competiciones europeas que no pisa de 2018, ha ganado sus dos partidos llegando al centenar y por más de veinte puntos de diferencia (80-107 al Friburgo y 79-100 al Oporto). Mete más puntos y gana por más ventaja que nadie. Y segundo y tercer máximos anotadores de la previa están en sus filas: Jeremiah Hill (19), quien pasara sin pena ni gloria por el Betis y el Girona, y Nate Darling (17,5), el único del 'top 10' que no juega ni la mitad del partido.

Una alta eficiencia ofensiva que nace desde la defensa. Y es que el grupo que dirige Elric Delord practica una importante presión defensiva que, gracias al error rival, le garantiza un gran número de ataques rápidos y sencillos. Y Hill, líder en ataque, también lo es en defensa: promedia 2,5 robos por partido, lo mismos que Yohan Choupas, para hacer del Chalon también el equipo que más balones recupera (13 de media). Como en el caso del UCAM, practicar un juego así resulta un acierto cuando cuenta con un alto número de perfiles versátiles y mucho físico, caso de otros hombres como Zac Cuthbertson, que además de poner el músculo está muy acertado desde el exterior, Justyn Mutts, Lionel Gaudoux u Obinna Anochili-Killen.

El Bursaspor, ya clasificado

Ayer terminó el primero de los tres torneos de previa y, con él, el Bursaspor turco se convirtió en nuevo equipo de la Champions League. Su entrenador, Nenad Markovic, es un ex del UCAM en su etapa como jugador, pues el bosnio, que también cuenta con la nacionalidad española, jugó en su etapa más crepuscular catorce partidos en el entonces Polaris World en la temporada 2003-04, la del penúltimo descenso, y hasta que fue cortado. Su equipo venció en la final al Amberes (58-77), verdugo del UCAM en los octavos de final de la Champions 2018-19.