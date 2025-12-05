Sander Raieste: «No esperaba empezar así, pero es algo que sabía que puedo hacer»

Que el UCAM sea la revelación de la Liga Endesa responde a una multitud de fenómenos que, todos juntos, están creando la tormenta perfecta. Entre ... ellos, uno que, por sí solo, está tirando la puerta abajo. Tercer máximo reboteador de la Liga Endesa con 6,5 por partido y único alero del 'top 10', Sander Raieste (Tallin, 26 años) solo necesitaba el entorno adecuado. Cinco temporadas pasando mucho más tiempo sentado en el banquillo que sudando sobre el parqué han desatado a un animal competitivo que cumple en todas las facetas del juego y al que, quizás, nadie esperaba. Por lo menos, no donde le dejaron marchar, un Baskonia a donde llegó con 17 años y donde estuvo hasta que «ambos entendimos de manera muy amable que era momento de separar nuestros caminos». Un Raieste que confiesa que «me gusta un poco más Murcia que Vitoria por el tiempo», pero que reconoce que «me quedo con la comida de allí, soy más del chuletón y los pinchos y no tanto de pescado y marisco», no toca techo. Y, con él, el UCAM tampoco.

–Quienes desean que lleguen los parones son los equipos que están en peores dinámicas. Como su próximo rival, el Burgos.

–Claro, eso hace los parones algo complicados. Si estás en un buen momento eso te para un poco, no es tan fácil seguir igual si estás dos semanas sin jugar y es muy importante ahora demostrar que estamos y preparados para jugar los próximos partidos, que son muy importantes para la Copa.

–Todo el mundo está muy sorprendido con el rendimiento que está dando. ¿Usted también?

–Sí, la verdad es que no me esperaba empezar tan bien desde el primer partido (récord personal de anotación), pero, hablando de mi juego, tampoco estoy haciendo algo nuevo para mí. Siempre he sido ese tipo de jugador que puede dar energía, correr, pelear, defender... Sito me deja hacer lo que yo mejor hago en la cancha. Todos estamos sorprendidos por lo bien que ha salido desde el principio, pero son cosas que yo sabía que puedo hacer.

–¿Con ningún entrenador en el Baskonia notó el 'feeling' como para llegar a tener una oportunidad continuada en el tiempo?

–Creo que el mejor para mí fue Joan Peñarroya (temporada 2022-23). Con él estaba jugando más, sobre todo en la Liga Endesa, porque estaba siendo un buen año y él también podía darme más minutos para que otros descansaran. Pero, al final, mis años en el primer equipo fueron complicados, cambiando cada temporada de entrenador y peleando por estar entre los diez mejores de la Euroliga. Esa gran exigencia nos hizo no estar muy bien en la Liga Endesa, cada partido era una final y los entrenadores no querían arriesgarse tanto con las rotaciones. Yo eso lo entendía, era así, y estaba fuera de mi control.

–El año pasado renovó por una temporada. ¿Era una forma de comprobar si era el año de tener minutos o buscar otra cosa?

-Sí, era un poco también porque venía Pablo Laso, me parecía interesante, y también el Baskonia me quería por un año más. Era para probar. Si salía bien, pues igual quedarme allí un poco más. Y, si no, tenía que entender que era hora de cambiar algo.

–En los grandes clubes pasa que hay jugadores jóvenes que llega el día en que tienen que salir, pero, con los años, terminan por volver. ¿Hay alguna espina clava por triunfar en el Baskonia?

–No, apenas han pasado cinco meses de mi salida, es muy pronto para pensar algo así. He fichado aquí por dos temporadas y mi prioridad es estar y pensar en Murcia. El UCAM, Sito Alonso y Alejandro Gómez son quienes me han dado la oportunidad que necesitaba. Salir de un club donde has estado tantos años puede hasta ser peligroso, puede salir muy bien o muy mal, pero yo he tenido la suerte de acabar aquí y estoy muy agradecido a toda la gente que me ha acogido aquí con los brazos abiertos.

–Algo inevitable es la comparación con Rodions Kurucs, porque su llegada se da por la salida previa de este. ¿Le incomoda?

–No, no, no. Antes de fichar hablé con el club y desde el primer minuto me decían que yo no venía a sustituir a Rodions, porque somos jugadores diferentes. Por su estilo de juego e intensidad, hay pocos como él en Europa, y es imposible jugar como él. Yo estoy aquí para hacer lo que puedo hacer yo. Pero es normal, parece como un intercambio porque compartimos posición, hemos ido al equipo del otro y ambos buscamos jugar con energía, pero somos diferentes. No me lo tomo a mal.

–¿Han hablado entre ustedes sobre esta situación?

–Sí, tenemos un poco de relación porque yo jugué con su hermano Arturs muchos años y por eso ya le conocía. Además, nos hemos enfrentado varias veces en categorías inferiores con nuestras selecciones. Todo está bien con él. Cuando vino con el Baskonia a Murcia me dijo que se alegraba por mí de que estuviera aquí y de que todo hubiera empezado tan bien. Tanto Arturs como Rodions me hablaron muy bien del club, la ciudad y todo.

–Lo que es igual en Vitoria y Murcia es cuánto agradece la gente su esfuerzo.

–En la vida, en general, a la gente le gusta ver esfuerzo. Y, si quieres luchar en la cancha, toda afición te va a querer. Igual no hay estrellas que jueguen treinta minutos en cada partido, pero el tiempo que están en la cancha lo dejan todo. Esto es importante para la afición.

–¿Con un rol como el que le ha dado Sito Alonso, diferente al que tenía en el Baskonia, ha llegado a descubrir nuevas cualidades de sí mismo?

–Creo que es un proceso. Si empiezas a jugar quieres hacer las cosas que sabes que puedes hacer, no vas a experimentar mucho. Pero, con la confianza y con el tiempo, creo que puedo añadir más cosas a mi juego. Igual jugar un poco más con el balón, más poste bajo, lo que sea. Para mí nunca ha sido muy importante meter 15 o 20 puntos, porque, si miras las estadísticas, hay muchos partidos en los que meto 2 o 4, pero hago cosas diferentes. Si un equipo llega lejos, es por lo que hacen todos los jugadores, en la receta del éxito hay muchas cosas.

–Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y en toda temporada hay dificultades.

–Es un ciclo, le pasa a muchos jugadores, y especialmente durante los meses de enero y febrero, más o menos, puede haber un bajón. Pero la temporada es larga. Tampoco hemos jugado tanto todavía, quiero cuidar mi cuerpo y mi mente, además nos cuidan mucho aquí todos, y, como algo que yo quería para este año era estabilidad, estaré preparado.

–Los jóvenes suelen necesitar su mentor y, quienes, tienen experiencia, buscan ayudar a otros. Con 26 años, pero en una etapa tan diferente en su carrera, ¿con qué se identifica más?

–Creo que no me siento cómodo todavía como para guiar a los jóvenes. Claro que si veo algo que me genere un consejo lo voy a dar y, de hecho, lo intento. Pero, al llegar aquí, todos los que ya estaban en Murcia me han ayudado mucho para conocer a Sito, los sistemas, cómo funcionan las cosas aquí, etc. Y esa es una parte fundamental de por qué me he incorporado tan bien a este equipo. Está siendo una gran experiencia desde el primer momento. Al llegar del Eurobasket tenía un poco de ansiedad, estaba nervioso porque mis compañeros ya llevaban unas semanas entrenando juntos, quizás había algunos roles ya claros, etc. Pero no, todo ha ido muy bien gracias a la gente que estamos aquí.

–¿Quizás le faltó ese tiempo de estar más tranquilo antes de jugar la previa de clasificación para la Champions League?

–Igual sí, pero nunca se sabe. En Bulgaria llevaba ya dos o tres semanas con el equipo, pero era una cosa más de coger el sistema, venía del Eurobasket, que es algo que se vive una o dos veces.

–Seguramente Vitoria se parezca más a Tallin que a Murcia. ¿Ha sido un gran cambio también fuera del baloncesto?

–A mí me gusta. El tiempo en Murcia está muy bien, es lo más importante. Si tienes sol cada día, es muy difícil estar triste. Sales de entrenar, ves el sol y te tranquilizas. De momento, estoy muy a gusto aquí. Al salir de Vitoria es algo que también buscaba, ir a un sitio muy diferente de España y, así, hacerlo todo más como empezar de cero.