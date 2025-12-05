La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sander Raieste, este lunes en el Palacio de los Deportes. G. Carrión / AGM
Alero del UCAM Murcia y tercer máximo reboteador de la Liga Endesa

Sander Raieste: «No esperaba empezar así, pero es algo que sabía que puedo hacer»

«Salir de un club donde has estado tantos años puede resultar muy bien o muy mal, yo he tenido la suerte de acabar aquí y estoy muy agradecido»

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:11

Que el UCAM sea la revelación de la Liga Endesa responde a una multitud de fenómenos que, todos juntos, están creando la tormenta perfecta. Entre ... ellos, uno que, por sí solo, está tirando la puerta abajo. Tercer máximo reboteador de la Liga Endesa con 6,5 por partido y único alero del 'top 10', Sander Raieste (Tallin, 26 años) solo necesitaba el entorno adecuado. Cinco temporadas pasando mucho más tiempo sentado en el banquillo que sudando sobre el parqué han desatado a un animal competitivo que cumple en todas las facetas del juego y al que, quizás, nadie esperaba. Por lo menos, no donde le dejaron marchar, un Baskonia a donde llegó con 17 años y donde estuvo hasta que «ambos entendimos de manera muy amable que era momento de separar nuestros caminos». Un Raieste que confiesa que «me gusta un poco más Murcia que Vitoria por el tiempo», pero que reconoce que «me quedo con la comida de allí, soy más del chuletón y los pinchos y no tanto de pescado y marisco», no toca techo. Y, con él, el UCAM tampoco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  4. 4

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  8. 8

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar
  9. 9 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería
  10. 10

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sander Raieste: «No esperaba empezar así, pero es algo que sabía que puedo hacer»

Sander Raieste: «No esperaba empezar así, pero es algo que sabía que puedo hacer»