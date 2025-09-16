La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La plantilla del UCAM posa con el trofeo de Limoges conquistado el domingo en tierras francesas. UCAM CB
Baloncesto

Sámokov y los juegos del hambre: solo puede quedar uno

El UCAM pulsa la pausa en su pretemporada para embarcarse en su misión europea de clasificarse para una Champions que no permite ni un desliz

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:43

Si el UCAM quiere volver a jugar la Champions League esta próxima temporada, solo tiene que seguir haciendo las cosas tal y como hasta ahora ... en esta pretemporada: es decir, ganarlo todo. Los hombres de Sito Alonso llevan un póker de victorias desde que el pasado día 5 jugaran un amistoso a puerta cerrada contra el Covirán (sin marcador, pero del que trascendió la victoria murciana), dos días después vencieran en Yecla a un Valencia sin sus internacionales (92-85) y, este pasado fin de semana, salieran campeones del Torneo de Limoges tras ganar a Le Portel primero (100-70) y el anfitrión después (58-72).

