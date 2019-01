Baloncesto | UCAM Murcia CB Rudez: «Estamos nerviosos, preocupados y con presión pero saldremos de la zona de descenso» El jugador del UCAM Murcia CB, Damjan Rudez, en una imagen de archivo. / LV El ala pívot del UCAM Murcia CB repasó la actualidad del conjunto universitario. Los de Javier Juárez reciben este sábado al Morabanc Andorra, encuentro que según el jugador croata, «encaramos como si fuera una final» EFE Murcia Jueves, 24 enero 2019, 13:44

Damjan Rudez, ala pívot del UCAM Murcia Club Baloncesto, admitió que están viviendo «un momento complicado» en la Liga Endesa y que están «nerviosos, preocupados y con presión» tras haber caído a zona de descenso justo cuando acaba de finalizar la primera vuelta del campeonato. El veterano jugador croata, de 32 años, compareció este jueves en rueda de prensa y se refirió a la actualidad de un equipo que en la Liga de Campeones FIBA ya se ha clasificado para los octavos de final como primero de grupo tras enlazar seis triunfos, pero que en la competición doméstica es el penúltimo clasificado tras perder precisamente sus seis últimos encuentros.

«No nos gusta estar en esta situación y es un momento complicado. Menos mal que ganamos en la Liga de Campeones, lo cual nos da un poco de alegría en un momento duro, pero tenemos que poner el foco en el siguiente partido liguero. De lo hecho en el campeonato hay que aprender y sólo nos queda prepararnos bien para afrontar un choque que encaramos como si fuera una final», apuntó al tiempo que reconoció que la incertidumbre se ha instalado en el vestuario.

«Estamos nerviosos, preocupados y con presión. Somos muy conscientes de que aquí hay un equipo mucho mejor de lo que marca la clasificación y estamos convencidos de que saldremos de la zona de descenso», agregó. El pívot croata valoró al rival de los universitarios de este fin de semana. El UCAM Murcia CB recibe este sábado, a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes, a Morabanc Andorra. Un adversario del que Rudez destacó que es «un buen equipo», pero señaló acto seguido que «no tiene que darnos mucho miedo. Estuvimos a punto de ganarle en su pista en la primera jornada (86-84) y, aunque está haciendo un buen baloncesto, ahora jugaremos en casa y con la motivación de salir de la mala racha, para lo cual debemos darlo todo y vencer».

Con relación a una posible destitución de Javier Juárez como entrenador, el de Zagreb señaló: «Como deportistas somos conscientes de que los rumores forman parte de nuestro trabajo como algo normal y seguro que si ganamos cinco partidos seguidos no habrá ningún rumor». El hecho de que el UCAM CB ya haya asegurado su pase a los octavos de final europeos con solvencia permitirá al equipo «poner todo el foco en la Liga».

«Cada partido que disputamos queremos ganarlo ya sea en España o en Europa, pero ahora mismo lo más importante es salir de la situación en la que estamos en la Liga y tenemos una ocasión fantástica para ello. Todos confiamos en el equipo, pues ya lo hicimos bien hace un mes venciendo en siete de nueve partidos y podemos volver a hacer algo similar», explicó. Además, reclamó el apoyo de la grada. «Para nosotros cada aficionado que viene al Palacio vale muchísimo y este equipo merece una buena afición por lo mucho que trabaja y lo honesto que es. Estamos agradecidos a quienes acuden a los partidos y les pedimos apoyo».

A nivel particular, Rudez, quien está teniendo un rendimiento irregular, admitió que «ha habido días buenos y malos en mi caso, aunque una vez adaptado me siento cómodo y he aportado mucho en algunos encuentros, incluso con triples importantes para ganar. Me faltaba seguridad y confianza, pero estoy mejorando en eso con la ayuda de todos en el club y espero ser un jugador peligroso en la segunda vuelta del campeonato».