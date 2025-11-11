El liderato en la FIBA Europe Cup, en juego esta noche en Murcia

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 11 de noviembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

Visto lo que vino después, bendito desastre aquel de Sarajevo. Era solo la segunda jornada de esta FIBA Europe Cup, una que no había empezado el UCAM con la mayor de las motivaciones una semana antes en un partido algo timorato ante el Rilski y, entre que su energía no era la misma que plasmaba en los partidos de la Liga Endesa, y que en Europa los descansos de Sito Alonso son para hombres de alta importancia (DeJulius y Raieste aquel día), el Bosna pasó por encima de los murcianos sin solución de continuidad para un contundente 87-72.

El equipo bosnio, el primer campeón de Europa (1979) no español contra el que jugaba el UCAM en partido oficial en toda su historia, cuna del gran talento de la época, Mirza Delibasic, cayó en la primera jornada en su visita al Lublin (90-80), y en ese tropiezo reside la gran baza de los universitarios esta noche, pues no están obligados a remontar la diferencia de la caída de Sarajevo.

Con una jornada más por delante después de esta, si el UCAM no pisara la piel de plátano en ese último día de la primera fase de grupos, cuando el Lublin visite Murcia, bastaría con vencer por un punto. Pero, si hoy gana por, al menos, 15 (tiene mejor 'basket-average' general que el Bosna), podría permitirse perder en la última jornada.

Primera gran noche europea

Ser primer clasificado de grupo garantiza el pase a la siguiente fase de grupo. Ser segundo, en el caso de un equipo como el UCAM, que está ganando sus partidos por amplias diferencias (ahora mismo tiene un 'basket-avearge' de +54), lo acaricia: accederán también a la segunda fase los seis mejores segundos clasificados de los diez grupos de que consta la competición. Entre los diez primeros y los seis mejores segundos se compondría el 'top 16'.

Esta será, así, la primera noche europea de gran importancia del UCAM Murcia en esta competición, un equipo, el de Sito Alonso, que en la historia reciente ha demostrado gran capacidad para cobrarse facturas y que tiene la oportunidad de sacarse la espina clavada de su visita a Bosnia. Es la noche perfecta para seguir brillando.

