La Laguna y UCAM, en el partido de los alicientes

Cuando laguneros y universitarios se ponen frente a frente, lo mejor es que a uno no se lo cuenten. Como si atraídos por una ... pasmosa facilidad para escapar de lo regular y lo mundano, aurinegros y pimentoneros trascienden a algo más cuando antagonizan por una victoria en la Liga Endesa. Imposible resulta no rememorar su último enfrentamiento, cuando el pasado 8 de febrero el equipo chicharrero visitó el Palacio de los Deportes de Murcia en el último partido antes de un caliente parón de Copa del Rey, pues los visitantes escaparon con el triunfo tras un triple vencedor sobre la bocina que jamás debió subir al marcador, pues, en la acción anterior, unos tiros libres del local Kaiser Gates, cuatro jugadores rivales se colocaron al rebote defensivo, cuando el máximo es de tres.

La señalización arbitral de invasión del rebote del tiro libre del propio Gates, torpe cuando su tiro errado a propósito tenía por objetivo dejar sin tiempo material al otro equipo de capturar el rebote en el aire, bajar al suelo, armar un lanzamiento de campo a campo y encestar en solo ocho décimas, permitió a Vidorreta pedir un tiempo muerto con que sacar en pista delantera y tirar de pizarra. El UCAM quiso llevar su protesta tan lejos como hiciera falta, pero el triunfo canario.

Hoy, ambos equipos se vuelven a ver frente a frente. Esta vez, en San Cristóbal de La Laguna. Allí, el UCAM solo ha ganado una única vez en su historia en la Liga Endesa, en la temporada 2022-23. Ya había ganado en la entonces conocida como LEB y en la vuelta de los octavos de final de la Champions League de 2018. Pero, aquel día, en un partido resuelto en doble prórroga, isleños y huertanos firmaron uno de los mejores duelos de esa temporada, resuelto 109-111, con tres jugadores universitarios por encima de la veintena (26 Chiozza, 21 McFadden y 20 Radovic). Pero la efeméride que puso la guinda al pastel para elevar el potencial mediático de aquel partido fue el récord anotador de un Marcelinho Huertas que anotó 43 puntos a pocos días de cumplir 40 años.

Un equipo muy reconocible

Son ahora 42 los que figuran en el DNI del base brasileño, y ahí sigue. El tiempo no pasa para él ni, por extensión, a su equipo. Cumple su séptima temporada en Tenerife y su decimonovena en una Liga Endesa a la que llegó en 2004 y de la que solo se ha perdido tres desde entonces (una en la Fortitudo italiana y dos en los Lakers). Uno de los pícaros que se colocaron al impopular rebote de hace ocho meses, al poco de poner pie en España coincidió en el Joventut con Sito Alonso, entrenador asistente. Y se ve le que gusta contra él. En los partidos entre UCAM y La Laguna con Sito en un lado y Marcelinho en el otro, el base promedia 21,4 puntos, 5,5 asistencias y 21,3 de valoración por partido, números muy superiores a los 10, 4,6 y 11,3 que promedia, respectivamente, en su carrera en España.

En una competición necesitada de continuidad, es parte del ADN del proyecto lagunero. Vidorreta es el único entrenador con más temporadas en el mismo equipo que Sito (diez en dos etapas), Huertas su extensión en la pista y, Shermadini, el brazo ejecutor de la maestría con que el rival murciano de hoy juega el bloqueo y continuación. El base ha compartido con el pívot la fórmula de la eterna juventud y, a sus 36 años, ha firmado 38 y 30 de valoración en las dos primeras jornadas, colocándose a solo cinco actuaciones más de este calibre de igualar el récord de 52 partidos en la treinta de valoración de Arvydas Sabonis.

Con una media de edad de 31,8 años, el de La Laguna es un equipo que sabe a lo que juega, muy peligroso en los últimos segundos de posesión, y que tiene en la experiencia el gran valor de su condición de invicto hasta el momento, siendo el equipo que más valora (123,5), el segundo que más anota (100) y el segundo que más recupera (9,5).