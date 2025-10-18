La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcelinho Huertas y Howard Sant-Roos, seguros de vida para sus equipos, en su último enfrentamiento, el pasado febrero. JAVIER CARRIÓN / AGM
Baloncesto

La Laguna y UCAM, en el partido de los alicientes

Tinerfeños y murcianos son segundo y primero de la Liga Endesa, donde en la época reciente han coprotagonizado memorables duelos

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:07

Comenta

Cuando laguneros y universitarios se ponen frente a frente, lo mejor es que a uno no se lo cuenten. Como si atraídos por una ... pasmosa facilidad para escapar de lo regular y lo mundano, aurinegros y pimentoneros trascienden a algo más cuando antagonizan por una victoria en la Liga Endesa. Imposible resulta no rememorar su último enfrentamiento, cuando el pasado 8 de febrero el equipo chicharrero visitó el Palacio de los Deportes de Murcia en el último partido antes de un caliente parón de Copa del Rey, pues los visitantes escaparon con el triunfo tras un triple vencedor sobre la bocina que jamás debió subir al marcador, pues, en la acción anterior, unos tiros libres del local Kaiser Gates, cuatro jugadores rivales se colocaron al rebote defensivo, cuando el máximo es de tres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  2. 2 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  3. 3 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  4. 4 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  5. 5 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  6. 6 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  7. 7 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  8. 8

    El murciano Fermín Aldeguer, el niño que cumplió su sueño a toda velocidad
  9. 9

    Los alcaldes del Mar Menor exigen al Estado que asuma los costes de la dana y del corte de agua
  10. 10 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Laguna y UCAM, en el partido de los alicientes

La Laguna y UCAM, en el partido de los alicientes