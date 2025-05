Kostas Antetokounmpo: «Nos ganábamos la vida vendiendo relojes y gafas por la calle»

Kostas Antetokounmpo vino al mundo hace 27 años en Atenas conociendo la crudeza con que viven el día a día millones de personas en el ... mundo. Hijo de inmigrantes ilegales nigerianos, la familia Antetokounmpo fue apátrida hasta 2013. Hasta, qué casualidad, cuando su hermano Giannis, uno de los mejores de la historia de este deporte, fichó por un Zaragoza en el que nunca llegó a jugar y comenzó a aparecer en el radar de la NBA. Su apellido, uno que ha creado a cuatro hermanos profesionales del baloncesto, es el más famoso de este deporte. Y, su historia, una de película que, de hecho, ya ha sido llevada al cine (Rise, 2022). El UCAM es su equipo después de haber pasado por lo más grande a ambos lados del Atlántico y la cuenta en primera persona.

–En los objetivos del equipo aún está en juego la clasificación europea. Pero, ¿y los suyos?

–Ha sido un año un poco duro para mí. Tuve que dejar el Panathinaikos y cambiar a mitad de temporada, pero, desde que vine aquí, mi meta ha sido la de ayudar al equipo tanto como me fuera posible. Eso, y ganar todos los partidos que pudiéramos para entrar en el 'playoff'. Desafortunadamente este año eso no lo hemos logrado, pero aún nos queda uno para terminar novenos.

–Este es su primer equipo que no es de la NBA ni la Euroliga. ¿Por qué era una buena oportunidad para usted?

–Mi hermano menor jugó aquí, lo cual tuvo mucho que ver. Mi agente me comentó la posibilidad, tuve una conversación con Sito, me animó a venir aquí y creo que fue una buena decisión.

–¿Cómo pinta ahora su futuro? Se le ha relacionado al otro gran gigante griego...

–Ahora mismo no lo sé. Tengo que hablar con mi agente para saber cuál será mi destino. De momento estoy feliz de haber venido aquí y de pasar tiempo con los chicos que hay aquí, por lo que estaría encantado de continuar si mi agente y el club encuentran la fórmula para que se dé.

INFANCIA COMO INMIGRANTE «No quieres ser niño y tener miedo de que alguien te pueda hacer algo por tu etnia o color de piel»

–Es difícil encontrar a quien haya jugado con más superestrellas que usted. ¿Cómo es compartir equipo con LeBron James?

–Es increíble. Es uno de esos tipos que cuando ves lo duro que entrenan, entiendes todo. Recuerdo que cuando llegué a la pretemporada con los Lakers quería causar buena impresión y ser el primero en presentarme al entrenamiento. Me planté allí a las 7.00 de la mañana y LeBron ya estaba allí levantando pesas. Tenía 35 años, lo había ganado todo y ahí estaba. Ver eso te activa cierto sentido de urgencia, porque sientes que no estás ni cerca de ese nivel de dedicación.

–No sé si es lo mismo que vio en Luka Doncic en Dallas.

–Luka trabaja muy duro, te lo aseguro. Simplemente es diferente. El talento que tiene es, sencillamente, increíble. Y lo inteligente que es. Incluso en Dallas quedaron sorprendidos al principio de lo rápido que lo pillaba todo, la facilidad que tenía para impactar desde tan pronto. Luka es único en su especie.

–Y ha jugado con su hermano Giannis en la selección griega. ¿Cómo de diferente es el compañero del hermano?

–Cuando me enfado por cometer un error viene a hablarme igual que cuando éramos niños, buscando calmarme, y sí que a veces pienso «deja de ser mi hermano mayor y déjame enfadarme un poco», pero le quiero mucho y valoro totalmente cómo hace este tipo de cosas, igual que lo de venir el otro día a verme jugar aquí. Uno de los momentos más especiales de mi vida fue cuando coincidimos Thanasis, Giannis y yo. Mi madre, y mi padre si hubiese podido verlo, se sentía plena de orgullo.

ACADEMIA ANTETOKOUNBROS «Damos comunidad a niños y comida a familias de pocos recursos, también en Nigeria y EE UU»

–Se ha escrito mucho acerca de cómo crecieron. ¿Cuánto es verdad y cuánto leyenda?

–Solíamos vender cosas como souvenirs, relojes y gafas de sol e incluso para leer por las calles. Thanasis y Giannis, que eran mayores, lo hicieron durante más tiempo que Alex y yo, pero también nosotros para ayudar en casa. Vivíamos en Atenas, pero también hacíamos lo de ir en un coche a las afueras y vendérselo a gente que tenía menos acceso a este tipo de artículos. Era nuestra forma de ganarnos la vida, ya que mis padres no tenían trabajos normales, por decirlo así, y teníamos que ayudar para poder pagar el alquiler, la comida y todo. Hubo veces que no conseguíamos lo suficiente y nos echaron de casa. Fueron tiempos muy difíciles, pero mis hermanos y yo lo recordamos apreciando también la belleza que había en aquello, porque siempre nos mantuvimos unidos. Nos hizo quienes somos ahora y no lo cambiaría.

–Cuando usted era joven hubo un fuerte crecimiento de la extrema derecha en Grecia con el partido Amanecer Dorado.

–Cuando ese partido creció tanto fue duro para nosotros. Por entonces la economía en Grecia no andaba bien y los líderes políticos no estaban muy bien valorados, y, cuando estas cosas pasan, la gente necesita culpar a alguien. Y esos son los inmigrantes. No quieres ser niño y tener miedo de que alguien pueda hacerte algo por la calle por tu etnia o color de piel.

–¿Y cómo recuerda su primer contacto con el baloncesto?

–El que jugaba al baloncesto era Thanasis. Giannis y yo empezamos en el fútbol y no queríamos probar, pero nos animó a hacerlo una vez y, si no nos gustaba, nos dejaba en paz. Fuimos y nos gustó. Jugamos en el Filathlitikos porque en la mayoría de equipos tenías que pagar, hasta por una prueba, pero este era gratis. Teníamos que tomar dos autobuses, pero así se convirtió en nuestro equipo. Además, la gente nos acogió muy bien.

–Usted y sus hermanos ahora trabajan para la comunidad con su academia Antetokounbros. ¿En qué consiste?

–Hacemos muchas cosas. Lo principal es animar a los niños a que hagan ejercicio físico. Dentro de nuestra academia también ofrecemos a algunos chicos becas para que puedan asistir a la universidad en Grecia. Lo que buscamos, básicamente, es crear una comunidad para todos aquellos chicos que deambulan por las calles, juntarlos dentro de un ambiente sano, y no solo deportivo, para que se sientan protegidos y con confianza. También hacemos actividades en Nigeria y en EE UU, con camiones de comida para ayudar a familias con pocos recursos. Siempre que podamos ayudar a alguien, allí estaremos haciéndolo.

–¿Hay cara B en ser el hermano de Giannis?

–Hoy día, los deportistas son constantemente comparados. Si sale un nuevo jugador joven, inmediatamente se dice es el próximo no sé quién. ¿Por qué tiene ser el siguiente alguien, y no él y ya está? No hace falta comparar. Y estar constantemente haciéndolo puede llegar a hacerte daño cuando eres joven.