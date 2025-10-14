La FIBA Europe Cup se presenta en Murcia para un UCAM favorito El Rilski búlgaro es el primer rival del equipo universitario en la cuarta competición europea, una que obliga al descarte de un jugador no formado localmente

Cibona de Zagreb, Bosna de Sarajevo y PAOK de Salónica por un lado. Eliminatorias a doble partido y por diferencia de puntos por otro. Cuando dicen que la FIBA Europe Cup recuerda al baloncesto europeo de otro tiempo posiblemente ese sea el nostálgico atractivo al que agarrarse en una competición que, hoy por hoy, es la cuarta competición continental detrás de la incontestable Euroliga y ese segundo cajón que se disputan la EuroCup y la Champions League.

Esta Champions es propiedad de la FIBA, el organismo que regula el baloncesto mundial y que, cuando creó esta competición en 2016, pretendía arrebatarle a la Euroliga a los mejores equipos del continente en su vuelta a las competiciones de clubes, organizadas por esta hasta el comienzo del siglo XXI, cuando la ULEB (Unión de Ligas Europeas de Baloncesto) abrió una nueva era.

Creada como una sucesora de la FIBA EuroChallenge que en 2006 y 2007 ganaron el Joventut y el Girona (el de los tiempos de Akasvayu, un club diferente al último rival del UCAM), en el nuevo mapa de competiciones europeas de baloncesto es una oportunidad para que clubes sin gran tradición y cierto efecto de resurrección sobre históricos caídos en el olvido, como un Bosna campeón de Europa en 1979 que está en el mismo grupo A que el UCAM, una Cibona que a lomos de los hermanos Petrovic sembró el terror con dos Copas de Europa seguidas en 1985 y 1986 o un PAOK que dio mucho que hablar en los noventa, tanto bueno (Recopa de 1991 y Korac de 1994) como no tanto (que pregunten en Zaragoza). También de donde salieron auténticas leyendas, caso de un Predrag Stojakovic con trece años de carrera en una NBA en la que ganó dos concursos de triples y que jugó en el PAOK como refugiado de guerra y bajo el nombre de Predrag Kinis.

En este particular ecosistema entra el UCAM como gran favorito en una competición de la que el actual campeón es un Bilbao que la temporada pasada finalizó antepenúltimo de la Liga Endesa y que ganó la final, precisamente, al PAOK. Los tesalónicos, como los murcianos, intentaron clasificarse tres semanas atrás en Bulgaria para la Champions League, pero se quedaron cortos. En el grupo A, el UCAM se las volverá a ver ante un Lublin al que ganó su primer partido en Sámokov y, además de ante el citado Bosna, jugará contra el Rilski, que también buscó la Champions.

Este último es su rival de hoy a las 20.30 horas, momento en que se abre el telón con la visita de este equipo proveniente de Sámokov. Es decir, que los de Sito deberán volver a la escena del crimen. Con el Rilski empieza un camino que tiene como objetivo final el título, favoritismo que le otorgan su buena historia reciente en la Liga Endesa y la Champions League, y en el que deberán haber cinco jugadores de formación local en cada convocatoria, lo que obliga a un descarte extranjero.

Primero, una fase de grupos con seis partidos a ida y vuelta, luego un 'top 16' entre los diez primeros clasificados y los seis mejores segundos y, después, eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final, todas a doble partido en formato local y visitante y por diferencia de puntos.