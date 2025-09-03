Entrada gratuita en el UCAM-Valencia de este domingo en Yecla

El pabellón José Ortega Chumilla de Yecla acogerá este domingo a la una de la tarde el partido de presentación del UCAM Murcia Club Baloncesto ... en la Región. Se enfrentará al Valencia Basket con el trofeo Costa Cálida en juego y entrada gratuita hasta completar el aforo disponible. Caben 1.400 espectadores en el recinto.

El conjunto universitario continúa con su preparación de cara a la temporada 2025/2026, en la que disputará la Liga Endesa y la Liga de Campeones FIBA partiendo en la competición europea desde la fase previa. De esta manera, este domingo en Yecla se medirán los dos últimos subcampeones de la ACB: el UCAM CB lo fue en 2024 y el Valencia Basket en 2025.

El partido fue presentado este martes, en un acto que tuvo lugar en el mismo pabellón y al que asistieron la alcaldesa de Yecla, María Remedios Lajara; el director comercial y de marketing del club, José Miguel Garrido; y el director general de deportes, Fran Sánchez.

Lajara resaltó la importancia del partido. «Es un torneo que nos hará disfrutar del baloncesto del más alto nivel en nuestra ciudad y también posibilitará que los más jóvenes se acerquen a la élite de este deporte», declaró la alcaldesa.

Por su parte, Garrido destacó la vinculación de la entidad universitaria con la localidad. «Siempre es un privilegio tener la oportunidad de visitar una ciudad tan bonita y convivir con gente tan maravillosa como es la de Yecla. Nos sentimos realmente orgullosos de representar a toda la Región de Murcia allá donde vamos y esperamos que los aficionados al baloncesto disfruten de un maravilloso evento como el que tendremos el próximo domingo», apuntó.

Finalmente Sánchez valoró el acierto de la elección. «Los yeclanos admiran el baloncesto y quieren tener el baloncesto muy cerca», señaló.