ElPozo entra en el baloncesto en el 40 aniversario del UCAM Murcia

Mayúsculo acuerdo de patrocinio el que ha conseguido el UCAM en la víspera del comienzo de actos y festejos por su 40 aniversario. ElPozo Alimentación, ... la empresa de mayor facturación anual en la Región de Murcia, con 1.804 millones de euros declarados en el ejercicio de 2024, entra por la puerta grande en el club de empresas del UCAM con un acuerdo que le convierte en uno de los principales patrocinadores del club de baloncesto, con representación gráfica en sus equipaciones, en la parte de detrás de la camiseta de juego y justo en el espacio entre el nombre y el número del jugador.

De esta manera, ElPozo, que lleva en el deporte desde 1989, cuando fue cofundador del club de fútbol sala murciano, entra en el baloncesto en tan señalado momento para el club universitario, que pelea por hacerse un hueco entre la élite de la Liga Endesa y las competiciones europeas para no hacer de éxitos como las entradas en Copa del Rey o 'playoff' recuerdos esporádicos.

El acuerdo, del que no ha trascendido el aporte económico, dará a ElPozo representación en diferentes localizaciones del Palacio de los Deportes en los partidos que el UCAM dispute de Liga Endesa y Champions League o FIBA Europe Cup. A saber, tendrá lugar en la propia pista, en los soportes de las canastas, en lonas distribuidas por el pabellón y en las pantallas publicitarias LED.

Significativas presencias

La colaboración entre dos de las marcas regionales más reconocidas internacionalmente tuvo lugar ayer, en las instalaciones de ElPozo en Alhama de Murcia, y contó con la presencia de las personalidades más importantes de ambas instituciones, como las de los hermanos Tomás, José y Juana Fuertes, hijos predilectos de la localidad alhameña en reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial, y, por parte de la UCAM, la de su presidenta María Dolores García, que recogió esta vinculación con «una alegría grandísima».

Para la dirigente universitaria, «el deporte es un referente para la gente joven, un sitio donde buscar y encontrar valores en los que fijarse y apoyar su vida y crecimiento personal», palabras de satisfacción compartidas por Pablo Olivares, director de marketing de ElPozo Alimentación, que valoraba que «detrás de esta unión demostramos la importancia que tiene para nosotros el deporte, así como el apoyo a la comunidad en la que tenemos nuestra sede central».

Y es que, en la empresa alhameña, el apoyo al deporte siempre ha ido más allá del fútbol sala. También es patrocinador del Alhama Club de Fútbol, de la Primera División Femenina, del tenista Carlos Alcaraz y del motociclista Pedro Acosta. Más allá de las fronteras regionales, es también patrocinador de La Vuelta, colabora con el deporte paralímpico con el Plan ADOP y la Liga LAPI y, en Francia más concretamente, es espónsor del club de rugby Tournefeuille, del club ciclista VT Team 78 de Guerville y de las Cupra Fip Finals de pádel.

Presentación de Cacok

En tal escenario, además, se aprovechó la coyuntura para presentar oficialmente ante los medios de comunicación a Devontae Cacok, en una escenificación mucho mayor de la que suelen tener estos eventos, con subida al escenario del salón de actos de ElPozo y una espectacular proyección de imágenes a su espalda. Cacok fue el último fichaje universitario, que cierra una plantilla de catorce jugadores en el primer equipo.

«Quería venir a un sitio donde me sintiera como en casa, en familia», cuenta Cacok

Es la gran apuesta de Alejandro Gómez de este verano. Devontae Cacok (Chicago, 28 años), con breve experiencia en la NBA y la Euroliga, lleva sin jugar un partido desde su lesión de gravedad en diciembre de 2023 cuando era jugador de la Virtus, y meses son los que ha esperado el UCAM hasta que consiguiera su pasaporte jamaicano.

Es la gran incógnita a resolver y, escogiendo la presentación del acuerdo con ElPozo, el UCAM quiso evidenciar su confianza en el que apunta a ser su pívot titular aprovechando la circunstancia para presentarle también a él. Conocedor de las dudas que existen sobre él, Cacok aseguró que «físicamente me encuentro bien, estoy trabajando muchas horas cada día». No solo por las lesiones, también por su altura (2,03 metros). «Ya tuve la oportunidad de entrenar y jugar en Estados Unidos contra jugadores muy altos como Edy Tavares, Javale McGee o Dwight Howard, estoy acostumbrado», tranquilizaba.

Antetokounmpo ayuda

El UCAM, que se ha posicionado en el mercado como un club que facilita el despegue de jugadores bajo sospecha, es para él «un sitio donde poder sentirme en casa, como en una familia», contaba Cacok, al que Kostas Antetokounmpo convenció de venir a Murcia, pues «me comentó algunas cosas, todas muy buenas».