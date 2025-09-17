Conjura institucional del UCAM en San Esteban antes de buscar la Champions

Cuarenta años no se cumplen todos los días, y menos en el mejor momento que atraviesa la institución desde su fundación en 1985. El UCAM Murcia ... no solo está asentado en la élite del baloncesto español, cuya Liga Endesa, que tiene a Murcia en su mapa por decimoquinta temporada seguida, resiste como la doméstica de mayor nivel en Europa. Además, vive un momento en el que lucha por convertirse en un candidato habitual a Copa del Rey y 'playoff', como así de hacer costumbre su presencia en las competiciones europeas.

Se estrenó en 2016 en la EuroCup, gracias al séptimo puesto de la temporada anterior que daba el primer 'playoff', cambió al año pasado a una incipiente Champions League en la que participó dos temporadas (con 'Final Four' en 2018) y, después de tres temporadas ausente, regresó en 2022. El reto, a día de hoy, es que un equipo que en este tiempo sumó otra 'Final Four' en 2024 siga repitiendo presencia en la máxima competición europea de clubes que organiza la FIBA (Euroliga y EuroCup operan aparte).

Es un objetivo a conseguir a partir del sábado en la ciudad búlgara de Sámokov y, por eso, la recepción institucional de este miércoles de López Miras en el Palacio de San Esteban no podía no incluir los ánimos del presidente de la CARM al equipo, que seguirá «paseando con orgullo el nombre de la Región de Murcia por Europa». Y es que cabe recordar que, si el UCAM no triunfa en Bulgaria, igualmente jugará la FIBA Europe Cup. Miras se mostraba seguro de las posibilidades de los murcianos. Tanto, que decía compartir «una misma ilusión, traer a Murcia un título, y no estaría nada mal que ese fuese el de la Champions League».

«Un conjunto ganador»

El presidente autonómico consideró que el UCAM «es ya historia de la Región de Murcia», pues «da prestigio a nuestra tierra y aporta algo que no se puede cuantificar, que es ilusión». Palabras que se ganaban el agradecimiento de María Dolores García, presidenta de la UCAM, que animaba «a nuestras administraciones a que sigan apostando por este deporte, necesitamos toda la ayuda posible para que el baloncesto nos siga representando por Europa».

La recepción estuvo enmarcada en el 40 aniversario de la entidad y sirvió para recordar la figura de José Luis Mendoza como fundador

Para López Miras, la consolidada dupla que forman Alejandro Gómez como director general y Sito Alonso como entrenador «ha ayudado a que el UCAM sea un equipo ganador que no se siente inferior a nadie», inspiración tomada del difunto José Luis Mendoza, «que cambió para siempre la historia del equipo». Una identidad que permitía a Sito Alonso saber «que vamos a estar preparados para lo siguiente mejor que nunca», pase lo que pase en la previa, compartía en su intervención.

El acto permitió, además, un primer breve discurso del nuevo capitán Jonah Radebaugh en español, que se mostraba confiado de las posibilidades de su equipo porque «las cosas principales, como jugar duro durante todo el partido, las estamos haciendo».