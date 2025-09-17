La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El capitán Jonah Radebaugh saluda a Kaiser Gates tras leer su primer discurso en español. VIicente Vicéns/ AGM
Baloncesto

Conjura institucional del UCAM en San Esteban antes de buscar la Champions

López Miras desea suerte al primer equipo de un club que es «historia de la Región» antes de iniciar este jueves su viaje a Bulgaria, donde se juega la previa

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:38

Cuarenta años no se cumplen todos los días, y menos en el mejor momento que atraviesa la institución desde su fundación en 1985. El UCAM Murcia ... no solo está asentado en la élite del baloncesto español, cuya Liga Endesa, que tiene a Murcia en su mapa por decimoquinta temporada seguida, resiste como la doméstica de mayor nivel en Europa. Además, vive un momento en el que lucha por convertirse en un candidato habitual a Copa del Rey y 'playoff', como así de hacer costumbre su presencia en las competiciones europeas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  4. 4 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  5. 5 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  8. 8

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  9. 9 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  10. 10

    La entrega de Ureña y Roca Rey salvan la corrida de la Romería

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Conjura institucional del UCAM en San Esteban antes de buscar la Champions

Conjura institucional del UCAM en San Esteban antes de buscar la Champions