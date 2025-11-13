Una competición de oportunidades para todos en el UCAM

Emilio Sánchez-Bolea Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Por pura decisión técnica, en los seis partidos que van de Liga Endesa, Sito Alonso no ha visto aún el momento de alinear en un encuentro a Dani García y Rubén López De la Torre. Sí lo está haciendo Moussa Diagne, pero solo en dos ha saltado a la cancha, con una media de 5:17 en pista. Sin embargo, este martes, en el partido más importante disputado hasta el momento en la FIBA Europe Cup, el que decidía un liderato de grupo que garantiza el pase al 'top 16', el que menos jugó pasó 17:32 en pista.

Es una muestra más en este mágico inicio de temporada del UCAM no solo de la profundidad de banquillo con que cuenta, sino también de la definición y aceptación de roles de los jugadores al servicio de Sito Alonso. En una plantilla con catorce hombres, algunos de ellos han empezado la temporada no solo con funciones reducidas, también con una competición. Crecer y contar para el entrenador tendrá en la FIBA Europe Cup el banco de pruebas.

De estos, quien más la necesite será probablemente Dani García. Llegado la temporada pasada al equipo que acababa de ser subcampeón procedente de un Manresa con el que había realizado su mejor temporada en la élite después de años picando piedra, el catalán tuvo una participación muy discreta en la 2024-25 y, en esta, raro sería verle cambiar mucho el asunto. Su posición, la de base, es la que el UCAM más ha reforzado, con fuertes apuestas como un David DeJulius al nivel de los mejores jugadores de la Liga Endesa en este inicio y un Michael Forrest que es un perfil muy difícil de encontrar.

Cambio de chip

Y no es fácil salir a jugar rebosante de confianza cuando uno ha pasado una temporada más tiempo sentado que de pie en los partidos, pero García va haciendo 'clic'. Comenzó la competición queriendo ser más aseado que arriesgado, sus dos minutos en Sarajevo de la semana siguiente no tuvieron perdón de Sito y fue descartado en el tercer partido. Ha recibido el mensaje. En el paseo de Sámokov anotó 10 puntos, algo que todavía no había hecho con la camiseta del UCAM. El martes, ante el Bosna, fue el más ovacionado por una grada que deseaba ver disfrutar a un jugador honesto en la pista, que firmó ocho puntos y seis asistencias en 22:30, también su máximo en pista como jugador universitario. Y el grito más fuerte de Sito fue, seguramente, la celebración a su robo de balón.

García le muestra, así, el camino a seguir a López De la Torre, que después de una prometedora pretemporada cayó lesionado y, por el momento, también tiene sus minutos restringidos a Europa. En los últimos partidos roza los 20 minutos de media y, como Hicks, también está entendiendo que, aunque con menor volumen, si no tira, no podrá jugar.

Pero, si algo hace visible la FIBA Europe Cup, es el trabajo que en el día a día no se ve de Moussa Diagne. A sus 31 años, y con doce temporadas de experiencia en la Liga Endesa a sus espaldas, que sea uno de los jugadores más respetados de la competición se entiende por qué en noches como la de ayer, cuando se deja el alma para capturar 12 rebotes en 19 minutos sabiendo que Cacok y Cate seguirán estando por delante de él. El pegamento que hace grandes a los equipos.