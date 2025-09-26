La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Staff' técnico, primera plantilla y canteranos, en un entrenamiento de la presente pretemporada en el Palacio de los Deportes. Javier Carrión/ AGM
Baloncesto

Una competición menor para la continuidad en Europa de un UCAM que es favorito

La FIBA Europe Cup es el cuarto torneo continental de clubes y la entidad universitaria entrará entre los grandes aspirantes para llevárselo

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:17

Desde que el UCAM se estrenara en 2016 en las competiciones europeas, posteriormente a una temporada que su primera clasificación para un 'playoff' de ... la Liga Endesa como séptimo le dio también el pase directo a la EuroCup, en el que terminó siendo el último año de entrada en Europa por mérito doméstico, el equipo murciano ha viajado seis campañas por fuera de España. La del estreno en una EuroCup en la que alcanzó el 'top 16' y, las cinco siguientes, en la Champions League.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  2. 2 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  3. 3 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  4. 4

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico
  5. 5

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán
  8. 8

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  9. 9 Cuidado con el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos: hay prácticas comunes que no están permitidas
  10. 10

    Polémica en Murcia ante el cierre y traslado de la sede de tres asociaciones de San Basilio

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una competición menor para la continuidad en Europa de un UCAM que es favorito

Una competición menor para la continuidad en Europa de un UCAM que es favorito