La apatía del UCAM es castigada por el Bosna en Sarajevo

Por un lado, el mensaje del UCAM pidiendo respeto a la FIBA Europe Cup gana significado. La derrota de hoy en Sarajevo pone los pies ... en la tierra a uno de los grandes favoritos el título. Pero, por otro, pierde toda coherencia cuando después de descartar a tres de los jugadores más importantes del equipo en la primera jornada ante el Rilski, en esta segunda frente al Bosna quienes descansan son otros dos puntales como Raieste y DeJulius, ambos muy echados en falta por aquello de lo que adoleció el UCAM en Bosnia: la lucha sin cuartel de uno y la capacidad resolutiva del otro.

KK Bosna BH Telecom West (14), Atic (19), Joesaar (0), Young (4) y Halilovic (10) -quinteto titular- Audige (15), Delalic (2), Gutic (0), Persons (2), Salic (13), Zubac (8) y Kovacevic (0). 87 - 72 UCAM Murcia Forrest (3), Ennis (15), Sant-Roos (2), Hicks (6) y Cate (4) -quinteto titular- Cacok (8), García (0), Radebaugh (14), Falk (1), López De la Torre (2), Diagne (4) y Nakic (13). Parciales: 22-17, 26-21 (48-38), 21-14 (69-52) y 18-20 (87-72).

Árbitros: Zafer Yilmaz (Turquía), Marius Ciulin (Rumanía) y Rainis Värv (Estonia).

Incidencias: Pabellón Zetra – Juan Antonio Samaranch de Sarajevo, unos 1.000 espectadores. 2ª jornada del grupo A de la FIBA Europe Cup.

Y es que lo que parecen entender los jugadores universitarios es que, dentro de la lógica prioridad que representa la Liga Endesa en los intereses competitivos del UCAM, la FIBA Europe Cup no es solo una competición menor. Muy menor. Porque, después de que la semana pasada fuese el propio demérito universitario el que permitiera entrar en el partido a su débil rival búlgaro, la apatía con que comenzaron los hombres de Sito Alonso el partido de esta noche en el Juan Antonio Samaranch de la capital bosnia no es la de un equipo que persigue una identidad en la que no se negocian los esfuerzos.

Porque el UCAM salió con el freno de mano echado y, cuando lo quiso levantar, ya tenía delante a un rival crecido, sin nada que perder ante uno de los favoritos, en su primer partido de la competición ante su afición y con nuevo entrenador. El 13-5 con que comenzó el partido provocó el primer tiempo muerto de un Sito preocupado por el excesivo castigo de los bosnios a su defensa del bloqueo y continuación, pero tres minutos después ya había una diferencia de dos dígitos (20-8, minuto 8) apoyada en la superioridad del desbordante Jarrod West sobre un Dani García que en dos minutos fue cambiado para no volver.

No podía ser el día

No era el día del UCAM, pero, con tal actitud, difícilmente cambiaría. Radebaugh quiso liderar una pequeña reacción más por cabezonería de capitán que otra cosa, pero el UCAM continuaba cometiendo errores de los de quien no está en el partido, como transiciones que dejaban libre un carril central muy aprovechado, especialmente, por Audige, una defensa del uno contra uno sobre Atic que no era de considerarle el jugador estrella que en esos minutos estaba siendo, o fallos producto de la pura desconcentración, como una falta del veterano Diagne para parar un contraataque con su equipo en bonus. Ladrillo a ladrillo, 18 eran los puntos de ventaja del único equipo que ansiaba la victoria cuando Sito pedía su segundo tiempo muerto (48-30, minuto 17), uno en el que el UCAM salvaba su primer 'match-ball' con el agresivo ataque del rebote ofensivo y una defensa más orgullosa (48-38, descanso).

Hasta en cinco ocasiones tocó el Bosna su máxima ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto ante un UCAM fuera del partido

Sin embargo, el paso por vestuarios no servía para aprender la lección. El UCAM tardaba hasta cuatro minutos en anotar sus primeros puntos de la segunda parte, los únicos de un parcial de 12-2 que ponían la máxima diferencia (60-40, minuto 25). Un UCAM con miedo a tirar, que elaboraba en exceso jugadas que renunciaban a tiros francos para no encontrar otros mejores, tocaba fondo. Y, cuando se quería levantar, Salic no daba permiso. El intercambio de canastas no valía y hasta cuatro veces se repetía la diferencia de veinte tantos.

Partido resuelto

Jamás volvería a ella el Bosna, pero ni falta que le haría. Un triple de Nakic, de nuevo, tardando mucho el UCAM en anotar en un periodo, era razón suficiente para el interino Pasalic para pedir tiempo muerto. Su equipo no jugaba desbocado como antes, pero sí cerebral, y las canastas fáciles para el UCAM se habían terminado, si es que en algún momento las hubo. A doce se llegó a acercar el equipo murciano (77-65, minuto 38), pero, después de la penúltima canasta del tosco Salic, Sito pidió tiempo muerto y el UCAM no pudo volver peor, con pasos de Ennis cuando su entrenador lamentaba que no hubiera dado el pase extra, y un campo atrás de Forrest, desaparecido en combate sin DeJulius y que aún tiene pendiente su primer buen partido sin el viento a favor.

Los errores producto de la falta de concentración de la primera parte hicieron impensable una remontada en tales circunstancias

Un duro revés para un UCAM todavía por respetar la FIBA Europe Cup tanto como respetaba a la Champions League y al que le urge recuperar sensaciones antes de medirse este domingo a las 12.30 al Baskonia, primer rival de Euroliga de la temporada.